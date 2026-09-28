JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Mit Blick auf den Außenwerbungsspezialisten JCDecaux habe die Frage dominiert, ob die hohe Dynamik zu halten sei./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 25,12EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

