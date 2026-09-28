RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 175 auf 170 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte sein Ergebnisziel (EPS) für die Schweden für das Geschäftsjahr 2027 um ein Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 14,33EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.





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