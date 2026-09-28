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    Solidigm vor IPO

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    SK Hynix plant Börsengang seiner US-Tochter

    Solidigm erwägt einen US-Börsengang mit Milliardenbewertung, doch die Aktie des südkoreanischen Mutterkonzerns SK Hynix gibt nach.

    Für Sie zusammengefasst
    Solidigm vor IPO - SK Hynix plant Börsengang seiner US-Tochter
    Foto: Dall-E

    Nach Informationen von Reuters prüft Solidigm einen Börsengang in den USA, der bereits im kommenden Jahr erfolgen könnte. Dabei könnte das Unternehmen mit bis zu 150 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Solidigm soll bereits in der vergangen Woche Gespräche mit Investmentbanken geführt haben, die um eine Rolle beim möglichen Börsengang konkurrieren.

    Sollte es tatsächlich zu einer Bewertung von 150 Milliarden US-Dollar kommen, wäre Solidigm einer der mit Abstand größten Halbleiter-Neuzugänge am US-Aktienmarkt.

    SK-Hynix-Aktie gibt fast vier Prozent nach

    Die SK-Hynix-Aktie fiel am Montag im asiatischen Handel um 3,97 Prozent.

    Hintergrund sind insbesondere Bedenken hinsichtlich der Konzernstruktur. SK Hynix hält das NAND-Geschäft über eine US-Tochtergesellschaft, die wiederum Solidigm kontrolliert. Solidigm gilt damit als sogenannte "Enkelgesellschaft" innerhalb des Konzerns.

    Das Korea Corporate Governance Forum hatte deshalb bereits im August Bedenken geäußert und SK Hynix aufgefordert, einen möglichen IPO-Plan aufzugeben. Nach Einschätzung der Organisation würde ein Börsengang die ohnehin komplexe pyramidenartige Eigentümerstruktur des Konzerns weiter vertiefen.

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    KI-Boom treibt Nachfrage nach Speicher

    Solidigm mit Sitz in Rancho Cordova, Kalifornien, ist auf NAND-Flash-Speicher und SSDs für Unternehmen spezialisiert. Die Produkte kommen unter anderem in Servern, Cloud-Infrastrukturen und Rechenzentren zum Einsatz.

    Damit befindet sich das Unternehmen in einem Marktsegment, das vom rasanten Ausbau der künstlichen Intelligenz profitiert. KI-Anwendungen erzeugen enorme Datenmengen und erhöhen damit den Bedarf an leistungsfähigen und hochkapazitativen Speicherlösungen. Solidigm versucht, sich insbesondere mit für KI-Anwendungen entwickelten Speicherprodukten zu positionieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 1.140EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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