Erste Bohrung zur Erprobung übereinanderliegender Helium-Reservoirziele aus dem Devon und Kambrium beim Aden-Projekt
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Neues REV-Video: Warum Helium wichtig ist
Kelowna, BC / 25. September 2026 / IRW-Press / REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCID: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt „Aden Dome“ entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana begonnen haben. Damit wird ein geplantes Mehrbohrloch-Bohrprogramm eingeleitet, das auf potenzielle neue Heliumfunde in den nördlichen Great Plains abzielt, wobei der Schwerpunkt auf Montana liegt.
Highlights
- Die Kombination aus tiefer struktureller Architektur, potenziellen Migrationswegen, übereinanderliegenden porösen Lagerstättenintervallen und strukturellen Einschlüssen im Aden Dome bildet die Grundlage für das Entdeckungsmodell von REV für dieses fortgeschrittene Prospektionsgebiet, das entlang eines bekannten Helium-Korridors liegt;
- Die Bohrungen in Aden werden übereinanderliegende Karbonate aus dem Devon (Beaverhill Lake) sowie den tiefer liegenden Sandstein aus dem basalen Kambrium innerhalb eines seismisch definierten vierseitigen strukturellen Einschlusses untersuchen;
- Der tiefer liegende Sandstein aus dem unteren Kambrium und der präkambrische Grundgebirgskomplex bieten darüber hinaus Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff, das über die primären Heliumziele hinausgeht.
Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: „Die Bohrkrone dreht sich nun, und ein neues Kapitel für REV hat offiziell begonnen. Alles, was unser Team aufgebaut hat – von unseren Landpaketen bis hin zu einer Reihe überzeugender vorrangiger Bohrziele –, hat REV als führendes, auf Helium ausgerichtetes Unternehmen positioniert, das die nördlichen Great Plains der USA und den südlichsten Teil von Alberta bedient. Von Aden aus werden wir uns 20 Meilen südwestlich zu unserem 6.171 Acre großen West-Butte-Projekt begeben, wo wir den Prozess zur Genehmigung mehrerer Bohrlöcher bei der Montana Board of Oil and Gas Conservation eingeleitet haben.“