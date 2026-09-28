RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob seine operativen Ergebnisschätzungen für die Briten für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um drei bis vier Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 5,93EUR auf Tradegate (28. September 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



