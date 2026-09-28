BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Shopping von Schönheitspflegeprodukten verändere sich momentan rasant, schrieb Bethan Davies am Freitag in seinem Branchenkommentar. KI werde immer mehr zum entscheidenden Bindeglied zwischen Marke und Konsument, und übernehme bei der Hälfte der Verbraucher bereits die Beratung. Ihre Befragungen und Simulationen hätten klar ergeben, dass dieser Trend gerade den Branchengrößen zugute komme. L'Oreal ist in diesem Kontext ihr Favorit./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 78,36EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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