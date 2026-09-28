BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 442 auf 447 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Shopping von Schönheitspflegeprodukten verändere sich momentan rasant, schrieb Bethan Davies am Freitag in seinem Branchenkommentar. KI werde immer mehr zum entscheidenden Bindeglied zwischen Marke und Konsument, und übernehme bei der Hälfte der Verbraucher bereits die Beratung. Ihre Befragungen und Simulationen hätten klar ergeben, dass dieser Trend gerade den Branchengrößen zugute komme. L'Oreal ist in diesem Kontext ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 382,6EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 447
Kursziel alt: 442
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 447
Kursziel alt: 442
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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