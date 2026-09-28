BERENBERG stuft EON AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 17,15EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
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