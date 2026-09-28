BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern habe mit Blick auf 2031 allein mit Starlink im Breitbandgeschäft mit privaten Nutzern ein Umsatzpotenzial von 64 Milliarden Dollar, schrieb Douglas Harned am Montag. Bereits in den vergangenen Jahren habe Starlink nicht nur Satelliten-Breitbandanbietern Marktanteile abgejagt, sondern auch von Anbietern anderer Breitbandtechnologien./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 131,5EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte