BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern habe mit Blick auf 2031 allein mit Starlink im Breitbandgeschäft mit privaten Nutzern ein Umsatzpotenzial von 64 Milliarden Dollar, schrieb Douglas Harned am Montag. Bereits in den vergangenen Jahren habe Starlink nicht nur Satelliten-Breitbandanbietern Marktanteile abgejagt, sondern auch von Anbietern anderer Breitbandtechnologien./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 131,5EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 248

Kursziel alt: 248

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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