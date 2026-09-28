Darwin: Novogenia meldet H1-Bericht und startet Wachstumsoffensive
Zwischen Umsatzrückgang und Innovationsschub: Novogenia blickt auf ein bewegtes erstes Halbjahr 2026 mit Kostendisziplin, neuen Produkten und Weichenstellung für internationales Wachstum.
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- Novogenia erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 25,7 Mio. Euro, ein Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr; belastend wirkten vor allem regulatorisch bedingte Volumenrückgänge im Pharma- und Medizinproduktehandel.
- Das Kerngeschäft mit genetischen Analysen und personalisierten Gesundheitsprodukten entwickelte sich positiv und verzeichnete höhere Umsätze als im Vorjahreszeitraum.
- Durch Einsparungen bei Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Kosten verbesserte sich das operative Ergebnis um rund 2,7 Mio. Euro; das EBIT lag bei -4,7 Mio. Euro und damit 4,1 % besser als im Vorjahr.
- Das Konzernergebnis sank auf -2,1 Mio. Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2025 ein Gewinn von 2,0 Mio. Euro erzielt worden war; Wertpapiere und liquide Mittel beliefen sich auf 39,8 Mio. Euro.
- Novogenia trieb neue Produkte und internationale Partnerschaften voran: Dazu zählen der MGT-Plus-Methylierungstest in den USA, der Multi-Cancer Check sowie Vorbereitungen für den Markteintritt im arabischen Raum mit G42.
- Mit dem Bau eines über 9.300 Quadratmeter großen Firmenstandorts in Hallwang bei Salzburg wurde begonnen; zudem wurde die Umfirmierung von Darwin AG in Novogenia AG im Juli 2026 umgesetzt.
Der Kurs von Darwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,43 % im Minus.
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