NZWL-Webcast am 30. September um 17 Uhr: 9,875%-Anleihe im Fokus
Spannende Anlagechance bei NZWL: Erfahren Sie im Webcast alles über das Unternehmen, die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 und die geplanten Investitionen in Zukunftstechnologien.
- Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) lädt am 30. September 2026 um 17 Uhr zu einem Webcast über das Unternehmen und die neue Anleihe ein.
- Die Anleihe 2026/2031 hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von 9,875 % pro Jahr.
- Die Anleihe wird über Umtauschangebote für bestehende NZWL-Anleihen, ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung angeboten.
- Das Umtauschangebot läuft bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr; Zeichnungen sind bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr möglich.
- Die Mittel sollen vor allem in Wachstum und neue Produkte für Hybrid-, alternative Antriebe und Elektromobilität investiert werden.
- Die Anleihe soll am 29. Oktober 2026 valutieren und voraussichtlich im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden; sie ist nicht nachrangig und nicht besichert.
+0,10 %
-0,20 %
+0,05 %
-0,35 %
-0,45 %
+22,52 %
-0,94 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.