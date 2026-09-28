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    NZWL-Webcast am 30. September um 17 Uhr: 9,875%-Anleihe im Fokus

    Spannende Anlagechance bei NZWL: Erfahren Sie im Webcast alles über das Unternehmen, die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 und die geplanten Investitionen in Zukunftstechnologien.

    NZWL-Webcast am 30. September um 17 Uhr: 9,875%-Anleihe im Fokus
    • Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) lädt am 30. September 2026 um 17 Uhr zu einem Webcast über das Unternehmen und die neue Anleihe ein.
    • Die Anleihe 2026/2031 hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von 9,875 % pro Jahr.
    • Die Anleihe wird über Umtauschangebote für bestehende NZWL-Anleihen, ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung angeboten.
    • Das Umtauschangebot läuft bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr; Zeichnungen sind bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr möglich.
    • Die Mittel sollen vor allem in Wachstum und neue Produkte für Hybrid-, alternative Antriebe und Elektromobilität investiert werden.
    • Die Anleihe soll am 29. Oktober 2026 valutieren und voraussichtlich im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden; sie ist nicht nachrangig und nicht besichert.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,00 % bis 11/26

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