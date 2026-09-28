🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    60-Milliarden-Deal mit Xi

    805 Aufrufe 805 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zollentspannung nach dem Gipfel: Getreide und Fleisch billiger, Soja nicht

    China senkt Zölle auf Mais, Weizen, Fleisch- und Milchprodukte aus den USA, doch Sojabohnen bleiben außen vor. Insgesamt sollen Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar günstiger werden. Die Zollpause gilt bis Januar.

    Für Sie zusammengefasst
    60-Milliarden-Deal mit Xi - Zollentspannung nach dem Gipfel: Getreide und Fleisch billiger, Soja nicht
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Nach dem Gipfel zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Washington machen die USA und China ihre Zollsenkungen konkret. Beide Seiten legten Listen mit Waren im Wert von jeweils rund 30 Milliarden US-Dollar vor. Es ist das greifbarste Ergebnis des Treffens, auch wenn es nur einen Bruchteil des Handels von 415 Milliarden US-Dollar im Vorjahr ausmacht.

    Auf der US-Liste stehen 77 Positionen, darunter Feuerwerk, Haushaltswaren, Sportartikel und Spielzeug. China nennt 1.619 Warengruppen, etwa Fleisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Getreide, Kohle, Holz und Medizintechnik. Rund 90 Prozent davon sollen auf Meistbegünstigungssätze fallen. Peking will die Senkungen zeitgleich umsetzen, sobald die innerstaatlichen Verfahren abgeschlossen sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hang Seng!
    Long
    22.635,99€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.603,40€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Besonders im Blick steht die Landwirtschaft. Chinas Handelsministerium nahm am Montag unter anderem Mais, Weizen, Sorghum, Fleisch und Milchprodukte sowie Pflanzenöle und Schrote auf die Liste, darunter Sojaöl und Sojaschrot. Sojabohnen selbst fehlen jedoch. Sie bleiben mit einem Zusatzzoll von 10 Prozent belegt, was Händlern zufolge für private Ölmühlen zu hoch ist, obwohl staatliche Käufer zuletzt mehr gekauft haben.

    Die Senkungen könnten Chinas Ziel helfen, bis 2028 jährlich mindestens 17 Milliarden US-Dollar an US-Agrarprodukten zu kaufen. Das kam bisher nur schleppend voran. Hinzu kommt die Zusage von 25 Millionen Tonnen Sojabohnen pro Jahr. Eine neue Agrararbeitsgruppe soll bis Ende 2026 erstmals tagen, ein Handelsrat sich zunächst um die gegenseitigen Kürzungen kümmern.

    Die Zollpause gilt bis Januar, bei Exportkontrollen und Taiwan gibt es keine Einigung. An der Börse griffen Anleger bei chinesischen Haushaltsgeräteherstellern zu: Die Aktie von Joyoung sprang in Shenzhen um rund 10 Prozent, Bear Electric legte zeitweise um bis zu 9,5 Prozent zu.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    60-Milliarden-Deal mit Xi Zollentspannung nach dem Gipfel: Getreide und Fleisch billiger, Soja nicht China senkt Zölle auf Mais, Weizen, Fleisch und Milchprodukte aus den USA, doch Sojabohnen bleiben außen vor. Insgesamt sollen Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar günstiger werden. Die Zollpause gilt bis Januar.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     