First Hydrogen schließt Bau eines kommerziellen Drohnen-UGVs ab

VANCOUVER, B.C., 28. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Baus seines unbemannten Landfahrzeugs („UGV“) sowie das Erreichen eines Entwicklungsmeilensteins im Rahmen seiner Vereinbarung bezüglich des patentierten mobilen Drohnen-UGVs bekanntgeben zu können. Infolgedessen verfügt First Hydrogen nun für die verbleibende Laufzeit des Patents über weltweite Exklusivrechte, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr in Höhe von 1 % auf den Bruttoumsatz von Produkten, die das Patent enthalten oder nutzen.

Mit dem fertiggestellten UGV wird die Technologie aus der Entwicklungsphase in eine physische Plattform überführt, die ihre Kernarchitektur, Mobilität und modularen Nutzlastkapazitäten demonstriert. Das UGV verfügt über eine Morphing-Rad-Technologie, einen Antriebsstrang mit konstanter Fahrtrichtung, eine teilweise robotergesteuerte Federung sowie ein konfigurierbares Nutzlastsystem, das für eine Vielzahl missionsspezifischer Anwendungen ausgelegt ist.

Der „Modular Open Systems Approach“ (MOSA) für unbemannte Landdrohnen ist ein Konstruktions- und Geschäftsansatz, der auf austauschbare Hardware und standardisierte Open-Source-Software aufbaut, anstelle auf geschlossene Systeme nur eines Anbieters. Zu den wichtigsten Merkmalen von MOSA-UGVs zählen austauschbare Komponenten: Bediener können Batterien, Sensoren, Kameras, Roboterarme oder Computerkarten schnell austauschen. Ein wesentliches Merkmal des UGVs des Unternehmens ist, dass verschiedene Anwendungen auf der Basis nur einer Plattform bedient werden können. Das UGV ist für eine schnelle Umrüstung im Einsatz konzipiert, sodass missionsspezifische Module und Nutzlasten ohne Spezialwerkzeug oder spezielle Schulung ausgetauscht werden können. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es, eine einzige Roboterplattform an verschiedene Aufgaben wie Logistik, Überwachung, Kommunikation, den Einsatz von Drohnen und andere missionsspezifische Anwendungen anzupassen. Die fertige Konstruktion umfasst ein speziell entwickeltes, automatisch öffnendes Start- und Trägermodul für Drohnen, das die Fähigkeit des UGVs demonstriert, als mobile Plattform für den Einsatz von Luftdrohnen zu fungieren. Künftige Systeme werden gezielt so konzipiert sein, dass sie Sensoren, Kommunikationssysteme, Überwachungsgeräte oder andere spezialisierte Nutzlasten integrieren.

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