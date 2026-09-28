Siemens Energy Aktie leidet unter Verkäufen - 28.09.2026

Rote Vorzeichen bei Siemens Energy: Der Kurs rutscht um -2,50 % auf 140,42€ ab. Nach dem Plus von +0,39 % am Vortag kommt es heute bei Siemens Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,50 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Siemens Energy Aktionäre einen Verlust von -7,81 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +19,33 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat -5,28 % 3 Monate -7,81 % 1 Jahr +45,37 %

? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Nach zwischenzeitlicher Stärke kam es mehrfach zu Abverkäufen zum Handelsende, teils im Gleichlauf mit Nasdaq und Gesamtmarkt. Diskutiert werden ein Wochenplus von 1,5 %, Nachkäufe unter 143 Euro, ein mögliches Turnaround-Signal sowie die Buy-Bewertung durch Berenberg.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,48 Mrd. € wert.

Die Siemens-Energy-Aktie sendet derzeit widersprüchliche Signale. Während eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor einem möglichen Abverkauf warnt, sprechen die bullischen Divergenzen bei RSI und MACD sowie das Elliott-Wellen-Szenario für eine bevorstehende Erholung. Bei 142,60 € befindet sich der Kurs unmittelbar an einer Schlüsselzone, an der sich das weitere mittelfristige Bild entscheiden dürfte. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Im Tageschart […] The post Siemens-Energy-Aktie: 93,00 oder 200,00 €? first appeared on sharedeals.de.

Siemens Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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