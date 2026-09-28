Siemens Healthineers Aktie heute im Plus (38,55€) - 28.09.2026

Die Siemens Healthineers Aktie konnte bisher um +1,93 % auf 38,55€ zulegen. Das sind +0,73 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Healthineers Aktie. Nach einem Plus von +1,80 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,55€, mit einem Plus von +1,93 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Siemens Healthineers Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -0,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Healthineers einen Rückgang von -15,45 %.

Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,26 % 1 Monat -3,16 % 3 Monate +10,61 % 1 Jahr -17,14 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,50 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,14 %. Koninklijke Philips notiert im Plus, mit +0,82 %.

Siemens Healthineers Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.