Salzgitter Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie fällt um -4,55 % auf 50,40€. Nach dem Plus von +1,15 % am Vortag kommt es heute bei Salzgitter zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,55 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,19 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +1,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,47 % gewonnen.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,93 % 1 Monat -10,80 % 3 Monate +19,19 % 1 Jahr +107,58 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,07 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Salzgitter?

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,01 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -0,75 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,88 %. ArcelorMittal verliert -2,84 %

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.