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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie heute im Minus (66,20€) - 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie heute im Minus (66,20€) - 28.09.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.09.2026

    Der Abwärtstrend bei SUESS MicroTec hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,36 % zu Buche, die Aktie notiert bei 66,20. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec Verluste von -26,32 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -3,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +71,40 % gewonnen.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,86 %
    1 Monat -7,13 %
    3 Monate -26,32 %
    1 Jahr +124,55 %
    Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,98 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,66 %.

    SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SUESS MicroTec

    -2,92 %
    -4,15 %
    -7,13 %
    -26,32 %
    +124,55 %
    +222,36 %
    +187,15 %
    +950,94 %
    +171,97 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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