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    Besonders beachtet!

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    SMA Solar Technology Aktie heute im Minus - 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SMA Solar Technology Aktie bisher Verluste von -3,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - SMA Solar Technology Aktie heute im Minus - 28.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

    SMA Solar Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.09.2026

    Die Anleger von SMA Solar Technology müssen heute einen Kursrückgang von -3,32 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 55,30. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,53 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SMA Solar Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,88 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -0,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +67,99 %.

    SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,87 %
    1 Monat +1,97 %
    3 Monate +4,88 %
    1 Jahr +171,97 %
    Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd. € wert.

    SMA Solar Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 28.09.2026 / 09:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch …

    Solarstromproduktion übertrifft bereits jetzt Vorjahreswert


    In Deutschland ist in diesem Jahr bereits Ende September mehr Solarstrom erzeugt worden als im gesamten vergangenen Jahr. Bis zum 27. September seien 90,2 Terawattstunden Solarstrom produziert worden und damit mehr als im Gesamtjahr 2025 mit 90,0 …

    Europas Firmen für mehr Investitionen in Erneuerbare


    Bürger und Unternehmenschefs in Deutschland und neun anderen EU-Ländern sprechen sich für höhere Investitionen in erneuerbare Energien aus. Das ergab eine Befragung für das Climate Opinion Research Exchange, einer Initiative einer internationalen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,67 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,11 %. SolarEdge verliert -1,39 %

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    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    -5,16 %
    -6,35 %
    -3,67 %
    +4,88 %
    +171,97 %
    -6,10 %
    +48,77 %
    +109,21 %
    +2,36 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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