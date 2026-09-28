SMA Solar Technology Aktie heute im Minus - 28.09.2026

Die Anleger von SMA Solar Technology müssen heute einen Kursrückgang von -3,32 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 55,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,53 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SMA Solar Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,88 %.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -0,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +67,99 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,87 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate +4,88 % 1 Jahr +171,97 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:14 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd. € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 28.09.2026 / 09:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch …

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,67 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,11 %. SolarEdge verliert -1,39 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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