Neuer Aufsichtsratschef von Hugo Boss tauscht Finanzchef aus
- Hugo Boss ersetzt Finanzchef Yves Müller
- Ivica Maric übernimmt Finanzressort und COO-Posten
- Frasers Group will auf über 50 Prozent aufstocken
METZINGEN (dpa-AFX) - Der vor einer möglichen Übernahme stehende Modekonzern Hugo Boss wechselt den Finanzchef. Der bisherige Amtsinhaber Yves Müller verlasse auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen den Vorstand, teilte der SDax -Konzern am Montag in Metzingen mit. Seine Nachfolge für das Finanzressort und die Verantwortung für das operative Geschäft als COO (Chief Operations Officer) übernimmt Ivica Maric zum 1. Oktober. Maric hat auch bisher in der Steuerung des Tagesgeschäfts gearbeitet. Der vor knapp zwei Wochen zum Aufsichtsratschef aufgerückte Michael Murray vom Großaktionär Frasers Group dankte Müller in der Mitteilung und verwies auf die langjährige Erfahrung von Maric.
Die britische Frasers Group war mit einem freiwilligen Übernahmeangebot für Hugo Boss zuletzt gescheitert, baute aber ihre Macht im Unternehmen über die Besetzung des Chefpostens im Kontrollgremium mit Murray merklich aus. Murray ist auch Vorstandschef (CEO) der Frasers Group. Den vorherigen Chefkontrolleur Stephan Sturm hatte der Großaktionär zuvor fallen lassen. Das Management von Hugo Boss hatte das Übernahmeangebot nicht unterstützt.
Die Briten hielten zuletzt knapp 48 Prozent an Hugo Boss und wollen weiter auf über 50 Prozent aufstocken. Frasers versucht bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei Hugo Boss zu übernehmen. Der Konzern gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen, etwa am Onlineshop Asos ./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 5,93 auf Tradegate (28. September 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Von den letzten 2 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +2,12 %/+30,92 % bedeutet.
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......