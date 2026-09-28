GRENKE Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.09.2026

Mit einer Performance von -2,68 % musste die GRENKE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,86 %, geht es heute bei der GRENKE Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

GRENKE ist ein Spezialfinanzierer für KMU mit Fokus auf Leasing von IT- und Bürotechnik, Factoring und Bankdienstleistungen. Kernprodukte sind Small-Ticket-Leasing, Working-Capital-Finanzierung und Gründerkredite. Stark in Nischen, europaweit aktiv. Wichtige Wettbewerber: DLL, CHG-MERIDIAN, Siemens Financial Services, diverse Spezial-Leaser. USP: hohe Prozessautomatisierung, schnelle Kreditentscheidungen, klarer KMU-Fokus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten GRENKE Aktionäre einen Verlust von -8,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um -4,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,45 % verloren.

GRENKE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat -3,67 % 3 Monate -8,01 % 1 Jahr -34,72 %

? wallstreetONLINE-Community zur GRENKE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 09:15 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang auf etwa 11 Euro trotz erwarteter Gewinne von rund 63 Mio. Euro bzw. 1,35 Euro je Aktie und eines KGV um 8. Teilnehmer sehen Grenke fundamental günstig, verweisen auf Wachstum, Nebenwerteschwäche und Risiken wie Insolvenzen. Diskutiert werden geringer Handel, mögliche Short- oder Kursdruckeffekte sowie Spekulationen über Delisting bzw. Übernahme durch die Grenke-Familie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GRENKE eingestellt.

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 506,80 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -0,49 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -1,16 %. UniCredit verliert -1,07 % Siemens notiert im Minus, mit -1,09 %.

GRENKE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GRENKE Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GRENKE Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.