Intel - Aktie zeigt Schwäche - 28.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie fällt um -3,09 % auf 104,60€. Es bleibt ungemütlich für Intel: Nach einem Rückgang von -3,59 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,09 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Intel Verluste von -6,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +5,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,02 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +228,78 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,01 % 1 Monat +34,02 % 3 Monate -6,15 % 1 Jahr +248,67 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 553,03 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,31 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,64 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,97 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,32 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.