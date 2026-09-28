Advanced Micro Devices Aktie schwach im Handel - 28.09.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -2,31 % auf 540,50€ gefallen. Das sind -12,80 € weniger als am letzten Handelstag. Die Advanced Micro Devices Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,04 % wieder ab und notiert heute bei 540,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Advanced Micro Devices nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +18,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +9,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +194,66 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,72 % 1 Monat +33,61 % 3 Monate +18,70 % 1 Jahr +299,29 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 882,19 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,09 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,64 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,97 %. Broadcom verliert -0,87 %

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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