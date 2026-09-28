ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
- JPMorgan belässt BASF auf Underweight, Ziel 40 Euro
- Konsolidierung schafft Größenvorteile und Preismacht
- BASF und Evonik gelten nicht als naheliegende Optionen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi untersuchte am Montag die strategische und finanzielle Logik eines möglichen Deals zwischen BASF und Evonik. Grundsätzlich sei eine sinnvolle Konsolidierung der einzige glaubwürdige Weg, angesichts des problematischen Branchenhintergrunds Wettbewerbsfähigkeit und Erträge zu steigern - über Größenvorteile, Portfoliofokus, Kostenminimierung und höhere Preismacht. BASF und Evonik hätten auf seiner Liste aber nicht zu den offensichtlichsten Optionen gehört, so Udeshi. Er geht davon aus, dass die Ludwigshafener an anderer Stelle höhere Erträge mit geringeren Ausführungsrisiken erzielen könnten. BASF habe bedeutende Überschneidungen mit Evonik bei etwa einem Drittel der Umsätze, aber zu einem geringeren Prozentsatz beim operativen Ergebnis./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:14 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (28. September 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -19,82 %/+26,28 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
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