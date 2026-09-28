The Hartford Financial Services Group Aktie verliert deutlich an Wert - -7,42 % - 28.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die The Hartford Financial Services Group Aktie. Mit einer Performance von -7,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

The Hartford Financial Services Group ist ein US-Versicherer mit Fokus auf Schaden-/Unfall-, Gruppen- und Spezialversicherungen sowie Investment-Management. Stark im Gewerbe- und Arbeitnehmergeschäft in den USA. Wichtige Konkurrenten: Travelers, Chubb, AIG, Liberty Mutual. Stärken: lange Historie, starke Maklerbeziehungen, Nischenexpertise in Commercial Lines und Employee Benefits.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Hartford Financial Services Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,50 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Hartford Financial Services Group -7,40 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,51 % im Plus-Minus-Bereich. The Hartford Financial Services Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

The Hartford Financial Services Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,68 % 1 Monat -8,01 % 3 Monate -7,50 % 1 Jahr -4,14 %

Informationen zur The Hartford Financial Services Group Aktie

Stand: 28.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 271 Mio. The Hartford Financial Services Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,64 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Allstate, Progressive und Co.

Allstate, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Progressive notiert im Minus, mit -0,19 %. Travelers Companies notiert im Minus, mit -0,13 %.

The Hartford Financial Services Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die The Hartford Financial Services Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Hartford Financial Services Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.