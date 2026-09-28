ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'
- BASF-Kursziel sinkt auf 61 Euro, Outperform bleibt
- BASF-Evonik-Kombination zeigt attraktive Zahlen
- Eine Fusion würde die Anlagestory komplexer machen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 50,38 auf Tradegate (28. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -19,84 %/+26,25 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 61 Euro
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