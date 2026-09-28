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    Tradingchance

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    Adidas-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Kurserholung

    Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 160 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) ging es nach ihrem Zwischenhoch bei 190 Euro von Anfang Juli 2026 bis Mitte September auf bis zu 142 Euro nach unten. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs wieder leicht auf 147,70 Euro erholen.

    Da die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau als günstig bewertet erscheint, das Unternehmen an Marktanteilen gewinnt und die Wachstumsaussicht intakt seien, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 160 Euro erreichen, wo sie zuletzt Mitte August notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 150 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 150 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ083L0, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 147,70 Euro mit 0,97 – 1,02 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 160 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,53 Euro (+50 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,04 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,04 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR5YBW5, wurde beim Adidas-Kurs von 147,70 Euro mit 1,29 – 1,30 Euro gehandelt.

    Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit auf 160 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,49 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 128,363 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 128,363 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE10NM3, wurde beim Adidas-Kurs von 147,70 Euro mit 1,97 – 1,98 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,16 Euro (+60 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Adidas-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Kurserholung Hohe Kursziele
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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