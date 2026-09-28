Cosmovision Global beauftragte das ukrainische Unternehmen Yuzhmash mit dem Bau der nächsten Generation der modernsten postsowjetischen Trägerrakete Zenit in Australien sowie mit deren Start von Australien aus. Bei der Herstellung kommen fortschrittliche Fertigungstechnologien und Materialien zum Einsatz. In Russland hergestellten Bauteile werden nicht verwendet. Zenit-Australia wird Raketentriebwerke verwenden, die zu jener Triebwerksfamilie gehören, welche für das „Single-to-Orbit"-Projekt DC-X2 in Betracht gezogen wurde, und die einen Schub von über 80 Tonnen liefern Die Motoren werden in Australien hergestellt. Die Zenit-Australia nutzt umweltfreundliche Treibstoffe und wird schnelle und sichere automatisierte Startvorgänge durchführen. Das Projekt wird kommerziell finanziert.

SYDNEY, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Cosmovision Global Corporation hat den geplanten Startplatz für die Trägerrakete Zenit-Australia von Queensland in das Northern Territory verlegt und das Zulassungsverfahren für die Trägerrakete sowie den Startplatz bei der Australian Space Agency wieder aufgenommen. Die Lizenzierung wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine und anderer Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, ausgesetzt.

Das ukrainische Unternehmen Yuzhmash liefert Technologien und einige Komponenten für Zenit-Australia. Es ist seit 75 Jahren in der Raketentechnik tätig und hat vier Generationen von Interkontinentalraketen und Trägerraketen gebaut. Zu Sowjetzeiten war es das größte Raketenwerk der Welt und das Hauptarsenal der sowjetischen strategischen Raketentruppen. Yuzhmash kann auf über 700 erfolgreiche Starts zurückblicken und ist das einzige Unternehmen weltweit, das Raketenstufen in die ESA-Länder und in die USA exportiert.

Die Cosmovision Global Corporation ist ein australisches Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, um die „Zenit"-Startaktivitäten nach Australien zu verlagern.

Die Zenit- -Trägerrakete war ein Rückgrat des Sea-Launch-Projekts. Sie vereint 70 Jahre Fortschritt in der Raketenwissenschaft und ist nach wie vor die technologisch fortschrittlichste Trägerrakete der Welt. Sie wird im Werk montiert und zum Weltraumbahnhof transportiert, der Tausende von Meilen entfernt sein kann, wo sie geprüft, zur Startrampe gerollt, betankt und gestartet wird. Vom Verlassen der Abnahmehalle bis zum Start in den Weltraum vergehen nur wenige Stunden, und zur Steuerung der automatisierten Startvorgänge ist lediglich eine kleine Besatzung erforderlich. Zenit kann 15 Tonnen Nutzlast in die niedrige Erdumlaufbahn und 4,5 Tonnen in die geotransitionale Umlaufbahn befördern. Ihre Konstruktion, Produktion und Startvorgänge werden Australien an die Spitze der Raumfahrtnationen katapultieren.

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