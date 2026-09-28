Börsenstart Europa - 28.09. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.017,65 PKT und fällt um -0,57 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +2,82 %, FUCHS Pref +1,49 %, AUMOVIO +1,37 % Flop-Werte: Salzgitter -4,46 %, Aurubis -3,78 %, AIXTRON -3,31 %

Der DAX steht aktuell (09:59:31) bei 25.457,28 PKT und fällt um -0,38 %. Top-Werte: Siemens Healthineers +3,31 %, Scout24 +1,70 %, Fresenius Medical Care +1,69 % Flop-Werte: Siemens Energy -2,59 %, Hochtief -1,05 %, Infineon Technologies -0,95 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:35) bei 3.995,61 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Evotec +3,37 %, Siemens Healthineers +3,31 %, Sartorius Vz. +2,82 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,55 %, AIXTRON -3,31 %, Nordex -3,04 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.314,74 PKT und verliert bisher -0,45 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,21 %, ENI +1,95 %, L'Oreal +1,62 %

Flop-Werte: Siemens Energy -2,59 %, Nokia -1,65 %, Schneider Electric -1,39 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.980,32 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: Wienerberger +3,53 %, Verbund Akt.(A) +2,58 %, Erste Group Bank +1,38 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,77 %, Raiffeisen Bank International -1,20 %

Der CH 20 steht aktuell (09:44:36) bei 14.054,49 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Novartis +1,44 %, Alcon +1,27 %, Lonza Group +1,26 %

Flop-Werte: ABB -0,91 %, Givaudan -0,48 %

Der SE 30 steht aktuell (09:49:24) bei 3.293,69 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,55 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,96 %, Essity Registered (B) +0,94 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,79 %, Sandvik -1,82 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.855,00 PKT und steigt um +1,26 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +8,58 %, Piraeus Port Authority +1,45 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,89 %

Flop-Werte: Allwyn -4,25 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,41 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,29 %