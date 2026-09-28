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    Zinsen: Gold, Silber fallen - wann geraten Aktienmärkte in Panik?

    Gold und Silber reagieren negativ auf die hohen (Kapitalmarkt-) Zinsen, die Anleihen immer attraktiver machen. Diese Rendite-Konkurrenz bremst auch Aktienmärkte, Geld wird immer teurer und damit auch Liquidität

    Die Zinsen steigen immer weiter, die meisten Aktien sind bereits in einem Bärenmarkt, aber die Indizes nahe Allzeithoch - nun aber fallen Silber und Gold deutlich! Gold und Silber reagieren negativ auf die hohen (Kapitalmarkt-) Zinsen, die Anleihen immer attraktiver machen. Diese Rendite-Konkurrenz bremst aber auch Aktienmärkte, zumal Geld immer teurer wird und damit auch Liquidität als der Treibstoff schlechthin für die Aktienmärkte. Dazu kommen die Einschläge für die KI-Blase immer näher (so am Donnerstag die force majeuer-Warnung von Oracle) - aber der VIX als das "Angstbarometer" notiert unter der Marke von 15! Ganz anders am Anleihemarkt, wo das Volatilitäts-Barometer MOVE letzte Woche stark angestiegen ist - Panik-Anzeichen zeigen sich besonders am Kreditmarkt bei den Junk-Bonds. Geraten also auch die Aktienmärkte - auf Index-Ebene - bald in Panik?

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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