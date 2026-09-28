Zinsen: Gold, Silber fallen - wann geraten Aktienmärkte in Panik?

Die Zinsen steigen immer weiter, die meisten Aktien sind bereits in einem Bärenmarkt, aber die Indizes nahe Allzeithoch - nun aber fallen Silber und Gold deutlich! Gold und Silber reagieren negativ auf die hohen (Kapitalmarkt-) Zinsen, die Anleihen immer attraktiver machen. Diese Rendite-Konkurrenz bremst aber auch Aktienmärkte, zumal Geld immer teurer wird und damit auch Liquidität als der Treibstoff schlechthin für die Aktienmärkte. Dazu kommen die Einschläge für die KI-Blase immer näher (so am Donnerstag die force majeuer-Warnung von Oracle) - aber der VIX als das "Angstbarometer" notiert unter der Marke von 15! Ganz anders am Anleihemarkt, wo das Volatilitäts-Barometer MOVE letzte Woche stark angestiegen ist - Panik-Anzeichen zeigen sich besonders am Kreditmarkt bei den Junk-Bonds. Geraten also auch die Aktienmärkte - auf Index-Ebene - bald in Panik?

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