2G Energy: Weitere spannende News in Aussicht

Das Unternehmen plant starkes Wachstum in diesem Jahr (auf ca. 490 Mio. Euro Umsatz) und im nächsten Jahr (auf 570 bis 620 Mio. Euro), verbunden mit deutlichen EBIT-Margensteigerungen auf 9,5 bis 10,5 Prozent (2026) bzw. mehr als 11 Prozent (2027). Und jetzt füllen sich die Bücher des Unternehmens bereits für 2028.

2G Energy hatte weitere Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen, in Aussicht gestellt – und jetzt geliefert. Das Unternehmen Energy Vault aus den USA hat nämlich einer aktuellen Unternehmensmeldung zufolge Anlagen mit einem Volumen von 275 MW bestellt, die nach derzeitiger Planung vom vierten Quartal 2027 bis zum dritten Quartal 2028 ausgeliefert werden.

Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Schub in der Geschäftsentwicklung nachhaltig ausfällt. Die Aktie ist nach der Meldung – im Rahmen der seit Anfang Juni laufenden Seitwärtskonsolidierung – kurz auf den höchsten Stand seit mehreren Wochen gestiegen, wurde dann aber von Gewinnmitnahmen sofort wieder zurückgeworfen.

Bald könnte es aber neue Impulse für den Kurs geben, denn am 29. September steht der Earnings-Call zu den vorläufigen Halbjahreszahlen an und am 1. Oktober folgt der Kapitalmarkttag des Unternehmens.

(aktien-global.de, erstellt 28.09.26, 9:56 Uhr, veröffentlicht 28.09.26, 10:04 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Tradegate (28. September 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.