Autokauf in den USA: Diese neuen Regeln treffen Käufer

Künftig dürfen Stellantis-Händler Fahrzeuge in der Regel nicht mehr unterhalb ihres Einkaufspreises bewerben. Rabatte, versteckte Sonderaktionen oder Hinweise wie "fragen Sie nach weiteren Preisnachlässen" sollen eingeschränkt werden. Der Konzern argumentiert, dass Kunden dadurch weniger häufig mit unrealistisch niedrigen Lockangeboten konfrontiert werden. Kritiker sehen dagegen eine Einschränkung der Preistransparenz.

Der Autokauf in den USA könnte sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Immer mehr Hersteller greifen in die Preispolitik ihrer Händler ein und begrenzen, wie stark Fahrzeuge öffentlich beworben werden dürfen. Nach General Motors, Toyota, Hyundai, Kia und Mazda führt nun auch Stellantis mit Marken wie Jeep, Ram, Dodge und Chrysler strengere Regeln für Händlerwerbung ein. Ziel ist laut Hersteller eine bessere Preisstruktur und ein einheitlicheres Kundenerlebnis. Für Autokäufer bedeutet der Schritt jedoch vor allem eines: Der direkte Preisvergleich wird schwieriger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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"Es steht außer Frage, dass dies die Preisfindung für Verbraucher erschwert", sagte Scott Painter, Gründer der Autokaufplattform TrueCar. Käufer müssten künftig stärker selbst recherchieren und mehrere Händler direkt kontaktieren, um den tatsächlichen Endpreis herauszufinden.

Ende der Rabattschlacht bei Neuwagen?

Der Hintergrund ist ein veränderter Automarkt. Während der Chipkrise und der Lieferengpässe konnten Hersteller und Händler jahrelang hohe Preise durchsetzen. Viele Fahrzeuge wurden sogar über Listenpreis verkauft. Inzwischen hat sich das Bild jedoch gedreht. Besonders US-Marken kämpfen mit hohen Lagerbeständen und starken Rabatten. Stellantis gehört zu den Herstellern, die zuletzt besonders stark unter Preisdruck standen. Fahrzeuge der Marken Jeep, Ram, Dodge und Chrysler wurden teilweise deutlich unter Listenpreis angeboten. Mit den neuen Regeln will der Konzern offenbar verhindern, dass seine Marken durch aggressive Rabattaktionen an Wert verlieren.

Für die Hersteller ist das Thema strategisch wichtig. Große Preisnachlässe helfen zwar kurzfristig beim Absatz, können aber langfristig die Markenposition schwächen. Gleichzeitig sinken die Margen der Händler. Ein kontrollierteres Preismodell könnte deshalb dazu beitragen, die Profitabilität im Vertrieb zu stabilisieren.

Was bedeutet das für Autokäufer?

Für Verbraucher verändert sich die Strategie beim Autokauf. Der klassische Ansatz "Internet durchsuchen, günstigstes Angebot auswählen" könnte schwieriger werden. Stattdessen gewinnt die Vorbereitung an Bedeutung: Käufer müssen Finanzierung, Ausstattung, laufende Kosten und Wiederverkaufswert stärker vergleichen. Besonders interessant könnte deshalb der Gebrauchtwagenmarkt werden. Während Neuwagenpreise durch Herstellerstrategien stärker kontrolliert werden könnten, bleibt der Wettbewerb bei gebrauchten Fahrzeugen größer. Plattformen wie Carvana oder andere digitale Händler setzen zudem zunehmend auf Festpreise und vereinfachte Kaufprozesse.

Gebrauchtwagen bieten zudem einen weiteren Vorteil: Der größte Wertverlust eines Fahrzeugs fällt in den ersten Jahren an. Käufer können dadurch häufig ein relativ junges Auto mit moderner Technik deutlich günstiger erwerben.

Elektroautos oder Verbrenner – welche Strategie ist sinnvoll?

Eine wichtige Frage für Käufer der kommenden Jahre wird sein, welche Antriebstechnologie die bessere Wahl ist. Bei Elektroautos könnte der Markt besonders dynamisch bleiben. Hersteller wie Tesla, Rivian und chinesische Anbieter setzen bereits stärker auf Direktvertrieb und feste Preise. Gleichzeitig sinken die Batteriepreise und die Modellvielfalt wächst.

Für Käufer, die ein Fahrzeug mehrere Jahre behalten wollen und Zugang zu Lademöglichkeiten haben, könnten Elektroautos zunehmend attraktiver werden. Niedrigere Wartungskosten und eine bessere Effizienz können die höheren Anschaffungskosten teilweise ausgleichen. Allerdings bleibt der Gebrauchtmarkt bei Elektroautos eine Herausforderung. Die Technologie entwickelt sich schnell, wodurch ältere Modelle stärker an Wert verlieren könnten. Zudem ist der Zustand der Batterie für Käufer entscheidender als bei klassischen Fahrzeugen.

Verbrenner könnten dagegen kurzfristig bei Gebrauchtwagen weiterhin interessant bleiben. Die große Auswahl, etablierte Infrastruktur und niedrigere Einstiegspreise sprechen vor allem für Käufer, die maximale Flexibilität benötigen.

Autokonzerne suchen neue Balance

Für Hersteller wie Stellantis geht es nicht nur um Werbung, sondern um die Zukunft des gesamten Vertriebsmodells. Tesla hat gezeigt, dass ein Direktvertrieb mit festen Preisen funktionieren kann. Traditionelle Hersteller mit Händlernetzwerken versuchen nun, Elemente dieses Modells zu übernehmen, ohne ihre bestehenden Strukturen vollständig aufzugeben. Für Anleger ist der Wandel ebenfalls relevant. Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht und starken Marken könnten profitieren, während Hersteller mit hohen Rabatten und schwachen Margen unter Druck bleiben.

Gleichzeitig könnten digitale Autoplattformen, Finanzdienstleister und Anbieter von Softwarelösungen im Fahrzeughandel zu Gewinnern werden. Der Autokauf der Zukunft dürfte damit weniger von langen Preisverhandlungen im Autohaus geprägt sein – und stärker von Transparenz, digitalen Plattformen und der Frage, welche Technologie langfristig den größten Wert bietet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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