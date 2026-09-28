AKTIE IM FOKUS
Krones zweitgrößter MDax-Gewinner - Kepler weniger skeptisch
- Kepler hebt Krones nach Kursverlusten auf „Hold“
- Krones-Aktie legt nach Kepler-Kommentar 1,5 Prozent zu
- Im dritten Quartal dürften Kunden zurückhaltend sein
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Krones haben am Montag in einem insgesamt durchwachsenen Marktumfeld von einem Kommentar von Kepler Cheuvreux profitiert. Die Analysten gaben zu Wochenbeginn ihr negatives Votum für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen auf. Darauf gestützt legte der Kurs der Aktien am Vormittag um 1,5 Prozent zu. Sie waren damit der zweitbeste MDax-Wert nach Sartorius.
Die Krones-Anteile haben 2026 bislang mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Analyst Hans-Joachim Heimbürger nahm dies am Montag zum Anlass, sein bisher negatives "Reduce"-Votum auf "Hold" zu ändern. Durch den schwachen Kursverlauf seien die Bewertungsrisiken gesunken, lautete sein Kernargument. Er strich die Papiere außerdem von der "Capital Goods Least Preferred List". Diese enthält Werte, von denen die Investmentbank im Kapitalgütersektor am deutlichsten abrät.
Im ersten Halbjahr hätten sich die Geschäfte robust entwickelt, doch das dritte Quartal werde wohl zu einer Herausforderung wegen einer konjunkturell bedingten Zurückhaltung der Kunden. Angesichts der strukturellen Bedenken, die er auch an der Preismacht von Krones hat, seien die Aktien jetzt fair bewertet, aber auch noch nicht vielversprechend.
Im Sektor bleibt Gea der Favorit von Heimbürger. Die Aktien des im Dax enthaltenen Anlagenbauers erholten sich am Montag um 1,6 Prozent von ihrem jüngsten Tief seit Juli./tih/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 67,00 auf Tradegate (28. September 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -4,26 %/+16,68 % bedeutet.
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Community Beiträge zu KRONES - 633500 - DE0006335003
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Guten Abend !
Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.