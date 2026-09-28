🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMasterflex AktievorwärtsNachrichten zu Masterflex
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Masterflex: Rückenwind zur richtigen Zeit

    Bei Masterflex könnte 2027 zu einem besonders interessanten Jahr werden. Denn ausgerechnet jetzt, da zwei große unternehmenseigene Wachstumsprojekte vor dem Hochlauf stehen, verbessert sich auch das wirtschaftliche Umfeld. Damit besteht die Chance, dass künftig nicht mehr nur neue Kapazitäten und Aufträge für zusätzliche Erlöse sorgen, sondern auch das bestehende Geschäft wieder stärkeren Rückenwind erhält.

    In den vergangenen Jahren, in denen die deutsche Industrie eine hartnäckige Schwächephase durchlief, war davon wenig zu spüren. Umso bemerkenswerter ist, was Masterflex in dieser Zeit erreicht hat. Der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme konnte nicht nur weiter wachsen, sondern insbesondere seine Profitabilität deutlich erhöhen. Die EBIT-Marge, die vor einigen Jahren noch im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen hatte, bewegt sich inzwischen nachhaltig oberhalb von 13 Prozent.

    Auch 2026 bleibt das Unternehmen auf diesem Kurs. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 1,7 Prozent auf 54,3 Mio. Euro, das operative EBIT verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 8,0 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand von 19,8 Mio. Euro zum Jahresbeginn auf 21,8 Mio. Euro. Die Prognose von 103 bis 108 Mio. Euro Umsatz und 13 bis 16 Mio. Euro EBIT wurde bestätigt.

    Nun könnte sich eine zusätzliche Unterstützung ergeben. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im September erneut gestiegen, auch aus der Industrie kommen bessere Signale. Zudem haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für Deutschland angehoben und erwarten für 2026 inzwischen ein BIP-Plus von 1,3 Prozent. Von einem Boom ist die deutsche Wirtschaft damit noch weit entfernt. Für Masterflex könnte aber bereits eine Normalisierung in bislang schwachen Absatzmärkten einen spürbaren Unterschied machen.

    Noch wichtiger sind die selbst geschaffenen Wachstumstreiber. Das neue Werk in Marokko erweitert die Kapazitäten im Luftfahrtgeschäft, zugleich stehen beim größten Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte die ersten Auslieferungen an. Derzeit verursachen beide Projekte noch Anlaufkosten. Ab 2027 sollen sie hingegen nennenswert zum Wachstum beitragen. Treffen diese zusätzlichen Erlöse tatsächlich auf eine konjunkturelle Erholung, würde sich die Ausgangslage für das langfristige Umsatzziel von 200 Mio. Euro bis 2030 deutlich verbessern.

    An der Börse wird diese Perspektive bislang kaum honoriert. Die Masterflex-Aktie bewegt sich seit mehr als einem Jahr überwiegend seitwärts und ist mehrfach an der Zone knapp unter 15 Euro gescheitert. Auffällig ist allerdings, dass langfristige Investoren gerade in dieser Phase größere Positionen aufgebaut haben. J.F. Müller & Sohn erhöhte seinen Anteil auf 29,37 Prozent, Alpha Entrepreneurial Partners stieg mit 7 Prozent ein. Ist das das berühmte Smart Money, das sich für den nächsten Schub platziert?  

    (aktien-global.de, erstellt 28.09.26, 10:03 Uhr, veröffentlicht 28.09.26, 10:06 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 13,80EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Masterflex: Rückenwind zur richtigen Zeit Bei Masterflex könnte 2027 zu einem besonders interessanten Jahr werden. Denn ausgerechnet jetzt, da zwei große unternehmenseigene Wachstumsprojekte vor dem Hochlauf stehen, verbessert sich auch das wirtschaftliche Umfeld. Damit besteht die Chance, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     