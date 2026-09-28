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    Öl schnellt hoch

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    DAX gibt Gewinne ab – Ölpreis, US-Renditen und Wall-Street-Futures bremsen

    Nach einem freundlichen Start gibt der DAX seine Gewinne wieder ab. Steigendes Öl, höhere US-Renditen und schwache Wall-Street-Futures sorgen für Gegenwind. Die wichtigsten Märkte im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl schnellt hoch - DAX gibt Gewinne ab – Ölpreis, US-Renditen und Wall-Street-Futures bremsen
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag freundlich in die neue Handelswoche gestartet, hat seine Gewinne eine Stunde nach Börsenstart aber fast komplett wieder abgegeben. Aktuell tendiert der DAX bei rund 25.438 Punkten noch 0,1 Prozent höher. Damit zeigt sich der deutsche Leitindex zunächst relativ robust, obwohl die Vorgaben aus den USA und Teilen Asiens deutlich schwächer ausfallen.

    Auch der Euro Stoxx 50 ist freundlich gestartet und gewinnt 0,1 Prozent hinzu. Im europäischen Handel bleibt der Ölpreis allerdings der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Brent ist wieder deutlich über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen und notiert zeitweise bei mehr als 108 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig ziehen die Renditen am US-Anleihemarkt weiter an.

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    Bei den europäischen Unternehmen stehen am Montag vor allem Roche und TotalEnergies im Fokus. Roche veranstaltet heute in London einen Pharma Day und will dabei unter anderem über die Pharmastrategie, die Forschungspipeline sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der frühen Arzneimittelentwicklung informieren. Die Titel gewinnen 1,3 Prozent.

    TotalEnergies präsentiert heute bei einem Investor Day in New York seine Strategie und den Ausblick für die kommenden Jahre. Der Öl- und Gaskonzern will dabei insbesondere seine strategische Ausrichtung auf die beiden Säulen Öl und Gas sowie integrierte Energie erläutern. Total-Aktien steigen in Paris um 0,8 Prozent.

    Das bringt die Woche

    Morgen wird es bei den deutschen Nebenwerten interessanter: 2G Energy veröffentlicht vorläufige Halbjahreskennzahlen, während Hornbach seinen Halbjahresfinanzbericht vorlegt. Bei Redcare Pharmacy beginnt morgen eine Reihe von Analystengesprächen mit einem Berenberg-Investorentag in Helsinki.

    Nach dem zunächst ruhigen Montag stehen im Wochenverlauf noch einige wichtigere Konjunkturdaten an. Am Mittwoch stehen unter anderem die US-PCE-Inflationsdaten im Mittelpunkt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht. Beide Daten können die Erwartungen an den weiteren Zinspfad der Federal Reserve beeinflussen. Zusätzlich werden die Inflationsdaten aus der Eurozone und neue Konjunkturdaten aus China erwartet.

    Wall Street vorbörslich unter Druck

    Die US-Futures liegen klar im Minus. Der S&P-500-Future verliert rund 0,4 Prozent, der Nasdaq-100-Future etwa 0,9 Prozent und der Dow-Jones-Future rund 0,3 Prozent. Neben dem wieder deutlich gestiegenen Ölpreis belastet auch eine neue Nachricht aus der KI-Branche: OpenAI hat Training, Evaluierung und bestimmte Inferenzprozesse seiner leistungsfähigsten Modelle vorübergehend ausgesetzt.

    Zusätzlichen Druck erzeugen die Anleihemärkte. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt bei rund 5,2 Prozent, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe auf etwa 5,5 Prozent gestiegen ist. Höhere Energiepreise verstärken die Inflationssorgen und damit die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve. Der Markt preist aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 65 Prozent für eine weitere Zinserhöhung Ende Oktober ein.

    An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Freitag noch Gewinne verbucht. Der S&P 500 stieg um 0,51 Prozent, der Nasdaq um 0,48 Prozent und der Dow Jones um 0,93 Prozent. Zum Wochenstart hat sich das Bild jedoch deutlich eingetrübt.

    Asien uneinheitlich – Chipwerte stark unter Druck

    Auch die asiatischen Börsen liefern keine einheitliche Vorlage. Während der Hang Seng in Hongkong rund 0,5 Prozent zulegte, fiel der Shanghai Composite um etwa 1,7 Prozent. Der CSI 300 verlor rund 2,2 Prozent. Schwach präsentierte sich auch der Kospi in Südkorea mit einem Minus von rund 2,7 Prozent. Der japanische Nikkei bewegte sich dagegen 0,7 Prozent im Minus.

    Zusätzlicher Druck kam aus der Halbleiterbranche. SK Hynix verlor rund 4,8 Prozent, Samsung Electronics rund 4,6 Prozent. Hintergrund ist unter anderem die Nachricht, dass OpenAI die Entwicklung und das Training bestimmter hochentwickelter KI-Modelle pausiert. Anleger hinterfragen dadurch kurzfristig die Geschwindigkeit der weiteren KI-Investitionen in Chips, Server und Rechenzentren. Taiwan blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

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    Ölpreis springt wieder über 100 US-Dollar

    Der wichtigste Marktimpuls kommt derzeit vom Ölmarkt. Brent kletterte am Montag zeitweise bis auf knapp 108 US-Dollar je Barrel und liegt damit im September bereits rund 17 Prozent im Plus. US-Öl der Sorte WTI kostet fast 95 US-Dollar. Auslöser ist die wieder gestiegene Unsicherheit über eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran.

    US-Präsident Donald Trump wies am Wochenende einen iranischen Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zurück. Gleichzeitig erklärte er, dass die Gespräche in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung hält damit die Risikoprämie am Ölmarkt hoch.

    Für die Aktienmärkte ist das problematisch: Ein dauerhaft hoher Ölpreis erhöht den Inflationsdruck und erschwert damit eine Lockerung der Geldpolitik. Genau deshalb steigen gleichzeitig die Renditen und der US-Dollar.

    Gold gibt trotz geopolitischer Risiken nach

    Auch Gold kann von der geopolitischen Unsicherheit derzeit nicht profitieren. Der Spotpreis liegt bei rund 4.182 US-Dollar je Feinunze und damit etwa 2,4 Prozent niedriger. Die Gold-Futures verlieren 2,5 Prozent auf 4.214 US-Dollar.

    Der Grund liegt vor allem in den steigenden Renditen und dem stärkeren Dollar. Gold wirft keine laufenden Zinsen ab und wird damit bei steigenden Anleiherenditen für Anleger vergleichsweise weniger attraktiv.

    Euro schwach – Bitcoin fällt unter 84.000 US-Dollar

    Der Euro steht ebenfalls unter Druck. EUR/USD notiert aktuell bei rund 1,138 US-Dollar. Der Dollar-Index liegt mit gut 101 Punkten nahe dem höchsten Niveau seit zwei Monaten. Die Kombination aus höheren US-Renditen, steigenden Zinserwartungen und geopolitischer Unsicherheit stärkt damit weiterhin die US-Währung.

    Bitcoin fällt unter die Marke von 84.000 US-Dollar. Die Kryptowährung notiert damit weiterhin deutlich unter den jüngsten Zwischenhochs und zeigt sich zum Wochenstart ebenso schwach wie Gold. Aktuelle Marktdaten zeigen Bitcoin bei rund 83.160 US-Dollar 1,9 Prozent im Minus.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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