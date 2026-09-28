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    Agrana Beteiligungs: AGRANA hebt EBIT-Prognose für 2026|27 an

    AGRANA legt kräftig zu: Deutlich höheres EBIT, stabiler Umsatz und angehobene Jahresprognose – trotz anhaltender Unsicherheiten auf den Weltmärkten.

    Agrana Beteiligungs: AGRANA hebt EBIT-Prognose für 2026|27 an
    Foto: adobe.stock.com
    • AGRANA erzielte im zweiten Quartal 2026/27 ein EBIT von 28,1 Mio. Euro – ein Plus von 26 % gegenüber dem Vorjahresquartal (22,3 Mio. Euro).
    • Im ersten Halbjahr 2026/27 stieg das EBIT deutlich auf 63,5 Mio. Euro, nach 28,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr lag bei 1.700,2 Mio. Euro, verglichen mit 1.691,6 Mio. Euro im Vorjahr.
    • AGRANA erhöht die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 von 70–90 Mio. auf 90–110 Mio. Euro; im Vorjahr betrug das EBIT 3,2 Mio. Euro.
    • Für den Konzernumsatz erwartet AGRANA weiterhin einen leichten Anstieg; zur Ergebnisverbesserung trug insbesondere der Geschäftsbereich ACS bei.
    • Die Prognose ist mit Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte, volatile Absatzmärkte und Preisdruck bei Beschaffung verbunden; ausführliche Halbjahreszahlen folgen am 8. Oktober 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 08.10.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,53 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,750EUR das entspricht einem Plus von +1,29 % seit der Veröffentlichung.


    Agrana Beteiligungs

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