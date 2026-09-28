Goldpreis gibt weiter deutlich nach - Steigende Ölpreise treiben Zinserwartungen

Gold bei 4.200–4.300 Dollar: teuer – oder nur nach alten Maßstäben teuer?





Ich habe mir in den letzten Tagen genauer angesehen, wie man den heutigen Goldpreis eigentlich bewerten kann. Die einfache Aussage „Gold ist teuer, weil die Realzinsen hoch sind“ greift meiner Meinung nach inzwischen zu kurz.





Das klassische Modell funktioniert ungefähr so: Hohe reale US-Zinsen und ein starker Dollar sind schlecht für Gold. Schließlich wirft Gold keine Zinsen ab. Wenn man derzeit mit den am Markt gehandelten TIPS-Realrenditen rechnet, landet man tatsächlich bei realen Renditen von grob 2½ bis knapp 3 %. Nach diesem Maßstab müsste Gold eigentlich wesentlich stärker unter Druck stehen.

Aber schon hier beginnt das Problem.

Diese „Realrendite“ ist kein objektiver Wert für den tatsächlichen Kaufkraftgewinn eines Anlegers. TIPS orientieren sich am offiziellen US-Verbraucherpreisindex. Nimmt man stattdessen die aktuelle laufende Inflation, kommt man je nach Inflationsmaß eher auf einen Realzins um 1½ bis 2 %. Und falls die tatsächliche Geldentwertung für einen konkreten Haushalt oder Vermögensbesitzer höher liegt, schrumpft der reale Zinsertrag weiter oder wird sogar negativ.





Das heißt nicht, dass die offiziellen Inflationszahlen grundsätzlich falsch wären. Auch unabhängige Inflationsmessungen liefern derzeit keinen überzeugenden Beleg dafür, dass die allgemeine US-Inflation tatsächlich bei 7, 8 oder 10 % liegt. Aber der CPI misst eben nur Verbraucherpreise. Er misst nicht vollständig das, wogegen viele Gold kaufen: monetäre Verwässerung, Staatsverschuldung, finanzielle Repression, Vermögenspreisinflation, Währungs- und Gegenparteirisiken.

Genau deshalb sollte man meiner Ansicht nach zwei Dinge trennen:

Der TIPS-Realzins misst die Opportunitätskosten von Gold am Kapitalmarkt.

Die tatsächliche langfristige Geld- und Vermögensentwertung ist eine andere Frage.

Und dann wird es interessant.





Vergleicht man Gold beispielsweise mit der US-Geldmenge M2, sieht der heutige Preis plötzlich gar nicht mehr so extrem aus. Am Goldhoch 2011 lag Gold im Monatsdurchschnitt ungefähr bei 1.780 Dollar, während M2 bei rund 9,55 Billionen Dollar lag. Heute liegt M2 bei mehr als 23 Billionen Dollar. Überträgt man nur dieses damalige Gold/M2-Verhältnis auf heute, landet man grob bei 4.350 Dollar Gold.

Gold um 4.200–4.300 Dollar wäre nach diesem sehr einfachen monetären Vergleich also keineswegs absurd teuer.





Und heute kommt noch etwas hinzu, das 2011 in dieser Größenordnung nicht vorhanden war: die fiskalische Lage der USA.

Die Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung sind deutlich höher, und vor allem die Zinslast des Staates hat sich massiv vergrößert. Das ist eine interessante paradoxe Situation: Hohe Zinsen sind kurzfristig negativ für Gold, weil Anleihen attraktiver werden. Gleichzeitig verschärfen genau diese hohen Zinsen die langfristige Tragfähigkeitsproblematik eines hoch verschuldeten Staates.





Je länger hohe Zinsen anhalten, desto stärker wächst die Zinslast. Irgendwann entsteht dann die Frage, ob die hohen Realzinsen politisch und fiskalisch überhaupt dauerhaft durchgehalten werden können.

Und das ist langfristig eher ein Argument für Gold.





Dazu kommt ein struktureller Regimewechsel bei den Zentralbanken. In den letzten Jahren lagen die Goldkäufe der Zentralbanken ungefähr doppelt so hoch wie im Jahrzehnt davor. Vor allem Schwellenländer bauen ihre Goldreserven aus.

Warum?

Nicht zwingend, weil der Dollar unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht. Davon kann keine Rede sein. Der Dollar ist weiterhin mit Abstand die wichtigste Reservewährung.

Aber Gold hat einen Vorteil, den eine US-Staatsanleihe nicht besitzt:

Gold hat keinen Emittenten.

Es kann nicht ausfallen, nicht beliebig verwässert werden und physisch gehaltenes Gold kann auch nicht auf dieselbe Weise von einem ausländischen Staat eingefroren werden wie Devisenreserven oder Staatsanleihen.

Seit den Sanktionen und eingefrorenen Währungsreserven der vergangenen Jahre ist dieses Gegenparteirisiko für viele Staaten sehr viel konkreter geworden.

Deshalb würde ich die Entwicklung auch nicht einfach als „Flucht aus dem Dollar“ bezeichnen.

Eher so:

Der Dollar bleibt zentrale Reservewährung, aber viele Zentralbanken wollen daneben einen größeren Anteil eines Reserveassets besitzen, das weder amerikanisches Kreditrisiko noch amerikanisches Jurisdiktionsrisiko trägt.

Und das ist Gold.





Dazu kommen BRICS, geopolitische Fragmentierung, zunehmende Handelskonflikte und die generelle Bereitschaft, Finanzsysteme und Zahlungssysteme als geopolitisches Instrument einzusetzen. Das erhöht den strategischen Wert eines neutralen Reserveassets zusätzlich.

Damit entstehen bei Gold momentan zwei völlig unterschiedliche Kräfte.





Kurzfristig negativ:

Hohe US-Renditen, hohe Markt-Realzinsen, ein relativ starker Dollar und eine Fed, die wieder stärker gegen Inflation vorgeht.





Langfristig positiv:

Hohe und weiter steigende Schulden, enorme Zinskosten, wachsende Geldmengen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und das Bedürfnis nach Reserven ohne Gegenparteirisiko.

Das erklärt wahrscheinlich auch, warum Gold heute trotz eines Umfelds, das nach klassischen Modellen ausgesprochen ungünstig ist, immer noch über 4.200 Dollar notiert.

Vor zehn oder fünfzehn Jahren hätte eine Kombination aus starkem Dollar und derart hohen Realrenditen Gold vermutlich sehr viel stärker gedrückt.

Dass dies heute nicht passiert, spricht dafür, dass inzwischen eine zusätzliche strukturelle Nachfrage existiert.





Deshalb halte ich Aussagen wie:

„Gold müsste eigentlich nur 3.000 Dollar kosten“

für problematisch.





Ein Modell aus Realzins und Dollar kann durchaus 3.000 Dollar oder weniger ergeben. Aber dann behandelt man den gesamten Unterschied zum Marktpreis automatisch als Überbewertung.

Das dürfte falsch sein.

Ein erheblicher Teil dieses vermeintlichen „Premiums“ hat wahrscheinlich reale Gründe: Schulden, Zinslast, Zentralbankkäufe, geopolitischer Risikoaufschlag und Reserve-Diversifikation.

Umgekehrt würde ich genauso wenig behaupten, Gold sei bei 4.300 Dollar billig.

Wenn Realzinsen dauerhaft hoch bleiben, der Dollar stark bleibt und die Zentralbank- bzw. Investmentnachfrage nachlässt, kann Gold durchaus noch deutlich korrigieren.





Meine derzeitige Einordnung wäre deshalb:

Kurzfristig ist Gold gegenüber Zinsen und Dollar eher teuer und hat Gegenwind.

Monetär und fiskalisch wirkt der Preis wesentlich plausibler.

Unter Einbeziehung von Zentralbankkäufen und geopolitischer Reserve-Diversifikation ist Gold bei 4.200–4.300 Dollar jedenfalls nicht offensichtlich überbewertet.

Und der langfristig besonders interessante Fall wäre folgender:

Die Schulden- und Fiskalproblematik bleibt bestehen, Zentralbanken kaufen weiter Gold – und irgendwann beginnen Realzinsen und Dollar wieder zu fallen.

Dann würden die strukturellen positiven Faktoren bestehen bleiben, während einer der derzeit wichtigsten Bremsklötze wegfällt.

Das wäre vermutlich eines der günstigsten denkbaren Makroregime für Gold.





Kurz gesagt:

Gold ist nach klassischen Zinsmodellen teuer. Nach Geldmenge, Schuldenentwicklung und dem veränderten geopolitischen Reserve-Regime sieht der heutige Preis wesentlich weniger extrem aus.

Genau deshalb halte ich es inzwischen für sinnvoller, Gold nicht mit einem einzelnen „Fair Value“ zu bewerten, sondern drei Ebenen getrennt zu betrachten:

Zinsen/Dollar – Geld/Fiskalpolitik – Reserve/Geopolitik.

Erst deren Zusammenspiel erklärt einigermaßen, warum Gold heute dort steht, wo es steht.