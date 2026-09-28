Suedzucker Aktie bestätigt den positiven Trend - 28.09.2026

Die Anleger von Suedzucker dürfen sich über ein Kursplus von +7,14 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 13,050€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Suedzucker einen Gewinn von +16,44 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +32,79 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,37 % 1 Monat -4,02 % 3 Monate +16,44 % 1 Jahr +29,30 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Stand: 28.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,63 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Suedzucker?

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %.

Suedzucker Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Suedzucker Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Suedzucker Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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