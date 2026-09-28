Entergy-Aktie: Aufwärtstrend intakt – Korrektur als Chance im oberen Band

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 86,52 Dollar (25. September 2026). Damit notiert die Entergy-Aktie deutlich über ihrem Dreijahrestief von 42,25 Dollar und befindet sich rund 74 Prozent oberhalb dieses Tiefpunkts. Gleichzeitig hat sich der Wert spürbar vom Dreijahreshoch bei 102,00 Dollar entfernt; auf dieser Achse liegt die Aktie grob ein Viertel unter der markanten Spitze vom Juli 2026. Charttechnisch befindet sich Entergy damit in einer Korrektur innerhalb eines zuvor stark gelaufenen Aufwärtstrends, aber weiterhin klar in der oberen Hälfte der Dreijahresspanne.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Entergy-Aktie eine klare Transformation: Vom Ausgangsniveau um 43 US-Dollar im Herbst 2023 mit einem Tiefpunkt bei 42,25 Dollar am 2. Oktober 2023 entwickelte sich der Wert in mehreren Stufen in einen strukturierten Aufwärtstrend. Nach einer längeren Phase moderater Schwankungen zwischen Mitte 40 und niedrigen 50 Dollar ab Ende 2023 setzte ab 2024 eine Beschleunigung ein, die in der Spitze in ein Hoch von 102,00 Dollar am 24. Juli 2026 mündete. Dazwischen kam es immer wieder zu Konsolidierungen, die jedoch überwiegend bei höheren Niveaus endeten und damit den intakten übergeordneten Aufwärtstrend bestätigten.

200-Tage-Linie: Korrektur unter den mittelfristigen Trendindikator

Aus der Entwicklung der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 93 Dollar verorten. Nach dem Hoch über 100 Dollar pendelten die Kurse wiederholt zwischen rund 90 und 100 Dollar, bevor die jüngste Schwäche einsetzte. Mit dem aktuellen Kurs von 86,52 Dollar notiert Entergy damit geschätzt knapp 7 Prozent unter diesem mittelfristigen Durchschnitt. Das signalisiert eine laufende Konsolidierung und eine Eintrübung des zuvor klaren Aufwärtstrends, ohne diesen bislang grundsätzlich zu brechen. Solange die Aktie die tieferen Unterstützungszonen verteidigt, bleibt die 200-Tage-Linie ein möglicher Magnet für einen späteren Rebound, fungiert kurzfristig aber als relevanter Widerstand im mittleren 90er-Bereich.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im längerfristigen Bild eine tragfähige Unterstützungszone um 80 Dollar herausgebildet, die seit Ende 2025 mehrfach erfolgreich getestet wurde. Knapp darüber verlaufen aktuell Zwischenstützen im Bereich 86 bis 88 Dollar, wo der Kurs zuletzt zu stabilisieren versucht. Ein Bruch dieser Zone würde den Fokus erneut auf die psychologisch wichtige 80-Dollar-Marke lenken. Auf der Oberseite trifft Entergy zunächst im Bereich 93 bis 95 Dollar auf einen markanten Widerstand, der sich aus der Nähe zur 200-Tage-Linie und mehreren Wendepunkten ergibt. Gelingt hier ein Ausbruch, rückt die Zone um 100 bis 102 Dollar als übergeordneter Widerstand und bisheriger Hochbereich wieder in den Vordergrund.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entergy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.