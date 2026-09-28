Südzucker mit Ergebnissprung - erhöht Jahresziele

Ich hadere noch - nach einer Elliott Wellen Analyse sind 16,50 Euro drin (Quelle weiß ich nicht mehr) - die Frage ist nur wie lange es dauert und ob das Geld bis dahin woanders nicht besser angelegt ist.

Bei mir keine große Position, aber ohne vernünftige Dividende deutlich riskanter geworden - stehe lieber auf zwei Füßen.









Eine aktuelle Elliott Wellen Analyse von Grok wäre:





Südzucker (SZU / DE0007297004) Elliott-Wellen-Analyse (Stand ca. September 2026, Kurs ~12,80–12,90 €).

Kursverlauf und relevante Punkte

Mehrjahreshoch: ca. 18,93 € (Mai 2023). Tief: 8,92 € (Dezember 2025). Zwischenhoch: bis ca. 13,00–13,57 € (März/April 2026). Aktuell: Erholung aus dem Bereich um 11 € (August 2026) zurück an die Widerstandszone ~12,90–13,00 €; 52-Wochen-Spanne etwa 8,92–13,57 €.

Die Aktie hat nach dem starken Abverkauf 2023–2025 einen mehrmonatigen Boden gebildet und eine dynamische Erholung hingelegt (u. a. Gap-Close und inverse Kopf-Schulter-Muster mit Breakout).





Elliott-Wellen-Struktur (Interpretationsvorschlag)

Eine gängige Intermediate-Count (anlehnend an verfügbare Chart-Ideen, z. B. TradingView) sieht ungefähr so aus:

Abwärtsbewegung vom Hoch ~18,93 € bis 8,92 €: Korrektur oder Impuls (je nach höherem Grad – oft als Wave A oder primäre Abwärtswelle 1/C gesehen). Erholung 8,92 → ~13,5 €: Wave B bzw. Wave 2 (oder Unterwelle 1 einer neuen Aufwärtssequenz). Hier wurde in Analysen ein 0,786-Retracement der vorherigen Abwärtswelle und eine 1,618-Extension als Cluster erwähnt. Aktuelle Phase (seit dem Hoch ~13,5 €): Korrektur (mögliche Wave C oder 2/4 innerhalb einer neuen Impulswelle). Die jüngste Erholung von ~11 € Richtung 13 € spricht eher für den Beginn oder die Fortsetzung einer bullischen Struktur (z. B. Start von Wave 3 oder C einer größeren Aufwärtskorrektur), sofern die Unterstützungen halten.

Alternative Counts sind möglich (z. B. komplexere WXY-Korrektur oder bereits laufender neuer Impuls ab dem Dezember-Tief). Elliott-Wellen sind subjektiv und hängen stark vom gewählten Grad und den Fibonacci-Clustern ab; Bestätigung kommt durch Preisaktion und Volumen.





Wichtige Niveaus (Fibonacci & Support/Resistance)

Unterstützung: 11,80–12,10 € (kurzfristig), 11,30–11,65 €, dann 10,80–11,20 € und der stärkere Bodenbereich ~9,80–11,00 € (Doppel-Support-Zone, Buchwert-Nähe in älteren Analysen). Widerstand: 12,90–13,20 € (aktuell getestet), 13,50–13,80 €, dann 14,15–14,60 € und höhere Ziele Richtung 15,50 € (z. B. 200-Monats-MA-Bereich in älteren Szenarien). Fibonacci-Cluster aus dem Abverkauf und der Erholung: 0,786-Retrace und 1,618-Extension wurden als relevante Zonen genannt.

Technische Indikatoren (Stand August/September 2026) zeigten zeitweise Strong-Buy-Signale bei gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, mit RSI im neutral-bullischen Bereich und positiven mittelfristigen Trends.





Szenarien

Bullisches Basisszenario (bevorzugt bei Halt über ~11,50–12 €):

Bodenbildung/Seitwärtsphase abgeschlossen, Fortsetzung der Erholung. Nächste Ziele 13,50–14,50 €, mittelfristig Richtung 15–16 € (oder höher bei Zuckerpreis-Stabilisierung und Diversifikationseffekten aus Fruit/Specialties/CropEnergies). Volumen bei Ausbrüchen und positive Fundamental-Revisionen (Analysten-Upgrades seit Juli 2026) stützen dies.

Bearisches/Tail-Risk-Szenario:

Bruch unter 11,30–11,00 € öffnet den Weg zurück Richtung 10 € oder tiefer (im Extremfall erneuter Test 8–9 € bei anhaltendem Zuckerpreisdruck). Das würde eher eine tiefere Korrektur (Wave C) bestätigen.





Kontext

Fundamentale Treiber: Zuckerpreisdruck (Überangebot, EU-Prämien), aber Puffer durch Diversifikation (Fruit, Specialties, Bioethanol/CropEnergies). Guidance und Analysten sehen Erholungspotenzial; Kursziele der Analysten liegen im Schnitt um 12 € mit Spanne 9–15 €. Die Aktie notiert unter Buchwert in älteren Bewertungen und hat relative Stärke gezeigt.

Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine technische/strukturelle Einschätzung auf Basis öffentlicher Kursdaten und Chart-Ideen. Elliott-Wellen sind interpretativ und können sich mit neuen Daten ändern. Prüfen Sie aktuelle Charts (z. B. TradingView SZU), Volumen und den Zucker-Future (#11) sowie eigene Risikomanagement-Regeln. Quellen umfassen Onvista, TradingView-Ideen, Company Reports und technische Übersichten (Stand September 2026).