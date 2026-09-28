Südzucker mit Ergebnissprung - erhöht Jahresziele
- Quartals-Ebitda stieg um gut 80 Prozent auf 168 Mio
- Gewinnprognose steigt auf 540 bis 680 Millionen Euro
- Umsatzprognose steigt auf 8,3–8,7 Milliarden Euro
MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker hat im zweiten Geschäftsquartal operativ deutlich mehr verdient als im Vorjahr und seine Prognose erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende August um gut 80 Prozent auf 168 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies vorwiegend mit höheren Preisen für Ethanol und gestiegenen Absatzmengen im Geschäftsfeld Spezialitäten.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 hob das Unternehmen das untere Ende der Ergebnisprognose an und erwartet nun einen operativen Gewinn von 540 bis 680 Millionen Euro. Zuletzt war der Konzern von 480 bis 680 Millionen Euro ausgegangen im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro.
Zudem erhöhte der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. Die Spanne für die Erlösprognose wurde an beiden Enden um 200 Millionen Euro auf 8,3 Milliarden bis 8,7 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von knapp 8,4 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 602 Millionen Euro auf dem Zettel./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,73 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (28. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -27,42 %/+20,97 % bedeutet.
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So absurd war es nicht. Cropenergies profitiert überdurchschnittlich von hohen Ölpreisen und ein hoher Ölpreis leitet große Mengen an Zucker in die Ethanolfabriken um.
Ich hadere noch - nach einer Elliott Wellen Analyse sind 16,50 Euro drin (Quelle weiß ich nicht mehr) - die Frage ist nur wie lange es dauert und ob das Geld bis dahin woanders nicht besser angelegt ist.
Südzucker (SZU / DE0007297004) Elliott-Wellen-Analyse (Stand ca. September 2026, Kurs ~12,80–12,90 €).
Kursverlauf und relevante Punkte
- Mehrjahreshoch: ca. 18,93 € (Mai 2023).
- Tief: 8,92 € (Dezember 2025).
- Zwischenhoch: bis ca. 13,00–13,57 € (März/April 2026).
- Aktuell: Erholung aus dem Bereich um 11 € (August 2026) zurück an die Widerstandszone ~12,90–13,00 €; 52-Wochen-Spanne etwa 8,92–13,57 €.
Die Aktie hat nach dem starken Abverkauf 2023–2025 einen mehrmonatigen Boden gebildet und eine dynamische Erholung hingelegt (u. a. Gap-Close und inverse Kopf-Schulter-Muster mit Breakout).
Eine gängige Intermediate-Count (anlehnend an verfügbare Chart-Ideen, z. B. TradingView) sieht ungefähr so aus:
- Abwärtsbewegung vom Hoch ~18,93 € bis 8,92 €: Korrektur oder Impuls (je nach höherem Grad – oft als Wave A oder primäre Abwärtswelle 1/C gesehen).
- Erholung 8,92 → ~13,5 €: Wave B bzw. Wave 2 (oder Unterwelle 1 einer neuen Aufwärtssequenz). Hier wurde in Analysen ein 0,786-Retracement der vorherigen Abwärtswelle und eine 1,618-Extension als Cluster erwähnt.
- Aktuelle Phase (seit dem Hoch ~13,5 €): Korrektur (mögliche Wave C oder 2/4 innerhalb einer neuen Impulswelle). Die jüngste Erholung von ~11 € Richtung 13 € spricht eher für den Beginn oder die Fortsetzung einer bullischen Struktur (z. B. Start von Wave 3 oder C einer größeren Aufwärtskorrektur), sofern die Unterstützungen halten.
Alternative Counts sind möglich (z. B. komplexere WXY-Korrektur oder bereits laufender neuer Impuls ab dem Dezember-Tief). Elliott-Wellen sind subjektiv und hängen stark vom gewählten Grad und den Fibonacci-Clustern ab; Bestätigung kommt durch Preisaktion und Volumen.
- Unterstützung: 11,80–12,10 € (kurzfristig), 11,30–11,65 €, dann 10,80–11,20 € und der stärkere Bodenbereich ~9,80–11,00 € (Doppel-Support-Zone, Buchwert-Nähe in älteren Analysen).
- Widerstand: 12,90–13,20 € (aktuell getestet), 13,50–13,80 €, dann 14,15–14,60 € und höhere Ziele Richtung 15,50 € (z. B. 200-Monats-MA-Bereich in älteren Szenarien).
- Fibonacci-Cluster aus dem Abverkauf und der Erholung: 0,786-Retrace und 1,618-Extension wurden als relevante Zonen genannt.
Technische Indikatoren (Stand August/September 2026) zeigten zeitweise Strong-Buy-Signale bei gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, mit RSI im neutral-bullischen Bereich und positiven mittelfristigen Trends.
Bullisches Basisszenario (bevorzugt bei Halt über ~11,50–12 €):
Bodenbildung/Seitwärtsphase abgeschlossen, Fortsetzung der Erholung. Nächste Ziele 13,50–14,50 €, mittelfristig Richtung 15–16 € (oder höher bei Zuckerpreis-Stabilisierung und Diversifikationseffekten aus Fruit/Specialties/CropEnergies). Volumen bei Ausbrüchen und positive Fundamental-Revisionen (Analysten-Upgrades seit Juli 2026) stützen dies.
Bearisches/Tail-Risk-Szenario:
Bruch unter 11,30–11,00 € öffnet den Weg zurück Richtung 10 € oder tiefer (im Extremfall erneuter Test 8–9 € bei anhaltendem Zuckerpreisdruck). Das würde eher eine tiefere Korrektur (Wave C) bestätigen.
Fundamentale Treiber: Zuckerpreisdruck (Überangebot, EU-Prämien), aber Puffer durch Diversifikation (Fruit, Specialties, Bioethanol/CropEnergies). Guidance und Analysten sehen Erholungspotenzial; Kursziele der Analysten liegen im Schnitt um 12 € mit Spanne 9–15 €. Die Aktie notiert unter Buchwert in älteren Bewertungen und hat relative Stärke gezeigt.
Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine technische/strukturelle Einschätzung auf Basis öffentlicher Kursdaten und Chart-Ideen. Elliott-Wellen sind interpretativ und können sich mit neuen Daten ändern. Prüfen Sie aktuelle Charts (z. B. TradingView SZU), Volumen und den Zucker-Future (#11) sowie eigene Risikomanagement-Regeln. Quellen umfassen Onvista, TradingView-Ideen, Company Reports und technische Übersichten (Stand September 2026).
Ein weiterer Schritt in der Diversifikation. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/agrana-will-sich-mit-aromahersteller-verstaerken;art15,4210285