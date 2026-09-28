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    Neue Iran-Sorgen

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    Warum Bitcoin jetzt wieder an Boden verliert

    Die Stimmung am Kryptomarkt dreht zum Wochenstart. Ausgerechnet nach der jüngsten Erholung kehren die Iran-Sorgen zurück und belasten Bitcoin erneut.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Iran-Sorgen - Warum Bitcoin jetzt wieder an Boden verliert
    Foto: Dall-E

    Bitcoin fällt am Montagvormittag um 2,18 Prozent auf 82.979 US-Dollar und rutscht damit wieder unter die Marke von 83.000 US-Dollar. Noch in der vergangenen Woche hatte die größte Kryptowährung zeitweise die Schwelle von 87.000 US-Dollar überschritten.

    Auch der Großteil des übrigen Kryptomarkts schließt sich der Abwärtsbewegung an. Ethereum verliert 2,7 Prozent auf 2.645 US-Dollar, während XRP mit einem Minus von 4,1 Prozent auf 1,47 US-Dollar zurückfällt. Noch stärker trifft es Solana mit einem Abschlag von 4,8 Prozent. Zcash gehört mit einem Minus von 6,8 Prozent zu den größten Verlierern.

    Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen sinkt um 2,37 Prozent auf 2,84 Billionen US-Dollar.

    Iran-Konflikt rückt wieder in den Fokus

    Als Belastungsfaktor rückt erneut die Lage im Nahen Osten in den Mittelpunkt. Iran hatte zuletzt signalisiert, die strategisch wichtige Straße von Hormus innerhalb einer Woche wieder öffnen zu können, falls die USA ihren militärischen Druck reduzieren und die Blockade iranischer Häfen aufheben.

    US-Präsident Donald Trump zeigte sich bislang jedoch wenig kompromissbereit. Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hatte er andere Staaten zur wirtschaftlichen Isolation Irans aufgerufen und zugleich weitere militärische Schritte für den Fall eines ausbleibenden Abkommens nicht ausgeschlossen. Ein mögliches Abkommen stellte Trump zuletzt erst für die Zeit nach den US-Zwischenwahlen im November in Aussicht.

    Damit schwindet erneut die Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung.

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    Milliarden fließen in Bitcoin-ETFs

    Dabei trifft der Rücksetzer auf eine zuletzt deutlich verbesserte Nachfrage institutioneller Anleger. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche massive Kapitalzuflüsse.

    Zwischen dem 21. und 25. September flossen 2,39 Milliarden US-Dollar in die Fonds. Alle fünf Handelstage haben positive Zuflüsse verzeichnet. Allein BlackRocks IBIT kam auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Durch die starke Woche drehten damit auch die gesamten Nettozuflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs für das Jahr 2026 wieder ins Plus.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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