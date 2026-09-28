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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie steigt auf 6,5890€ - 28.09.2026

    Am 28.09.2026 ist die BP Aktie, bisher, um +1,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie steigt auf 6,5890€ - 28.09.2026
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 28.09.2026

    Der Höhenflug der BP Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +1,49 % zu Buche, die Aktie notiert bei 6,5890. Damit gelingt der BP Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,58 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,49 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +18,82 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der BP Aktie damit ein Gewinn von +2,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BP eine positive Entwicklung von +33,44 % erlebt.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,47 %
    1 Monat +7,95 %
    3 Monate +18,82 %
    1 Jahr +29,14 %
    Stand: 28.09.2026, 11:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BPs stärkere Ausrichtung auf Öl und Gas: Ein möglicher Einstieg in US-Schieferöl wurde zwar offenbar verworfen, der Stopp zweier deutscher Offshore-Windparks wird aber als Strategiewechsel gewertet. Hohe Energiepreise und Raffinerieausfälle gelten als potenziell positiv für Bilanz und Kurs; einzelne sehen bei deutlich höherem Ölpreis Kurspotenzial bis etwa 7,50 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,79 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BP

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,66 %. ENI notiert im Plus, mit +1,96 %. Shell notiert im Plus, mit +1,94 %. TotalEnergies legt um +1,32 % zu

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    Ob sich ein Einstieg bei der BP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    BP

    +1,37 %
    +2,47 %
    +7,95 %
    +18,82 %
    +29,14 %
    +5,42 %
    +69,13 %
    +30,04 %
    +60,39 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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