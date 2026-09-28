BP Aktie steigt auf 6,5890€ - 28.09.2026

Der Höhenflug der BP Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +1,49 % zu Buche, die Aktie notiert bei 6,5890€. Damit gelingt der BP Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,58 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,49 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +18,82 %.

Auf Wochensicht steht bei der BP Aktie damit ein Gewinn von +2,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BP eine positive Entwicklung von +33,44 % erlebt.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,47 % 1 Monat +7,95 % 3 Monate +18,82 % 1 Jahr +29,14 %

? wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 11:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BPs stärkere Ausrichtung auf Öl und Gas: Ein möglicher Einstieg in US-Schieferöl wurde zwar offenbar verworfen, der Stopp zweier deutscher Offshore-Windparks wird aber als Strategiewechsel gewertet. Hohe Energiepreise und Raffinerieausfälle gelten als potenziell positiv für Bilanz und Kurs; einzelne sehen bei deutlich höherem Ölpreis Kurspotenzial bis etwa 7,50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,79 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,66 %. ENI notiert im Plus, mit +1,96 %. Shell notiert im Plus, mit +1,94 %. TotalEnergies legt um +1,32 % zu

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Ob sich ein Einstieg bei der BP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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