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    Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla hebt Löhne in Grünheide um bis zu fünf Prozent
    • Produktion erhält fünf Prozent mehr, Fachkräfte vier
    • Tesla lehnt Tarifvertrag ab, IG Metall fordert ihn
    Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Gehälter für das einzige europäische Autowerk in Grünheide bei Berlin um bis zu fünf Prozent anheben. Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg plane, zum 1. Oktober die Entgelte um durchschnittlich vier bis fünf Prozent zu erhöhen, teilte Tesla mit.

    In der Produktion sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens fünf Prozent mehr erhalten. Sie machen den größten Teil der Beschäftigten aus. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten vier Prozent mehr erhalten, dazu komme ein leistungsbezogener Bonus. Dort arbeiteten zuletzt nach Unternehmensangaben knapp 11.000 Beschäftigte.

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    Tesla: Seit Eröffnung regelmäßige Erhöhung

    In jedem Jahr seit Beginn der Produktion im März 2022 seien die Entgelte erhöht worden, teilte Tesla mit. Zum 1. Dezember 2025 hatte Tesla in Grünheide die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk um vier Prozent angehoben.

    Das Einstiegsgehalt für Beschäftigte in der Produktion liegt damit nach Angaben des Autobauers bei rund 45.750 Euro im Jahr. Der Wert liege über dem Tarifgehalt.

    Tesla wehrt sich gegen einen Tarifvertrag. Die IG Metall setzt sich dafür ein, dass er bei dem Autobauer eingeführt wird. Das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ist angespannt./vr/DP/jha

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 323,8 auf Tradegate (28. September 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 430,83USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +8,01 %/+48,13 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um Teslas FSD: Befürworter sehen Fortschritte in Europa und einen Wettbewerbsvorteil, Kritiker verweisen auf Unfallstatistiken, den Vergleich mit Waymo, Level-2-Grenzen sowie mögliche Haftungs- und Regulierungsrisiken. Fundamental werden Aufträge für 500 bzw. 2.500 Tesla Semi als potenziell positiv genannt; zudem steht ein möglicher Schadensersatzprozess im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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