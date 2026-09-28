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    Eine Milliarde Tote?

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    Bill Gates warnt vor KI, die sich nicht mehr einfach abschalten lässt

    Cyberangriffe, Stromnetze, Krankenhäuser: Bill Gates hält die Risiken mächtiger KI für real. Trumps Widerstand gegen strengere Regeln hält er für falsch.

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    Eine Milliarde Tote? - Bill Gates warnt vor KI, die sich nicht mehr einfach abschalten lässt
    Foto: Jae C. Hong - AP

    Bill Gates stellt sich offen gegen Donald Trumps Kurs bei der KI-Regulierung. Trump hatte Forderungen nach strengeren Schutzmaßnahmen zuletzt als "Schwindel" bezeichnet und argumentiert, zusätzliche Regeln würden die USA im KI-Wettlauf mit China schwächen. Gates widerspricht frontal. "Das ist überhaupt kein Schwindel", sagte der Microsoft-Mitgründer in einem Interview mit NBCs "Meet the Press". Er fordert verbindliche staatliche Regeln für besonders leistungsfähige KI-Systeme und hält die Sorge vor einem Wettbewerbsnachteil gegenüber China für unbegründet.

    Gates geht dabei deutlich weiter als die freiwillige Selbstkontrolle der Tech-Konzerne. "Strafverfolgungsbehörden und Politiker müssen in die Diskussion darüber einbezogen werden, wie Schutzmaßnahmen und Überwachung aussehen sollen", sagte er gegenüber NBC. "Und das muss verbindlich sein." Selbst ein sogenannter "Kill Switch", mit dem sich ein außer Kontrolle geratenes KI-Modell stoppen ließe, reiche aus seiner Sicht nicht. "Wir müssen jedes hochentwickelte Modell überwachen und genau protokollieren, was damit geschieht", erklärte Gates.

    Seine Warnung fällt drastisch aus. In einem bereits zuvor veröffentlichten Ausschnitt des Interviews sagte Gates, KI sei mächtig genug, um "eine Milliarde Todesopfer zu fordern". Gemeint ist vor allem der Missbrauch durch böswillige Akteure für Cyberangriffe, Betrug, Desinformation oder Attacken auf Krankenhäuser, Finanzsysteme und Stromnetze.

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    Auch Trumps China-Argument weist Gates zurück. "Sicherlich sollten alle Länder daran interessiert sein, dass diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden", sagte er. Die Vorstellung, China werde auf entsprechende Schutzmaßnahmen verzichten, teile er "überhaupt nicht". Gates geht davon aus, dass auch Peking ein Interesse daran hat, besonders leistungsfähige KI-Systeme zu überwachen und Missbrauch zu verhindern.

    Für die Tech-Branche ist der Konflikt mehr als politische Symbolik. Verbindliche Bundesregeln könnten Entwicklung, Tests und Einsatz neuer Modelle stärker kontrollieren und damit zusätzliche Kosten für KI-Entwickler, Cloudanbieter und andere Unternehmen entlang der Infrastrukturkette bringen. Gleichzeitig würde ein einheitlicher US-Rahmen den derzeitigen Flickenteppich einzelstaatlicher Regeln begrenzen. Die entscheidende Frage lautet damit nicht mehr nur, wie schnell KI vorankommt – sondern wie viel Kontrolle Washington den führenden Konzernen künftig vorschreibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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