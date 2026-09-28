JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Schätzungen am Samstag im Nachgang einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef etwas. Er trug damit dem schwierigen Automarkt Rechnung. Robotik und Rüstung hätten im Gespräch diesmal nicht im Vordergrund gestanden./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 6,53EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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