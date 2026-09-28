GOLDMAN SACHS stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 68,15EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,00 € , was eine Steigerung von +58,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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