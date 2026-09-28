GOLDMAN SACHS stuft Scout24 auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 68,15EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
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