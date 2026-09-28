Aurubis Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026

Mit einer Performance von -5,53 % musste die Aurubis Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Aurubis ist einer der weltweit größten Kupferrecycler und -produzenten, mit Fokus auf Kupferkathoden, -walzprodukte und Spezialkupfer sowie Edelmetalle und Schwefelsäure. Starke Position in Europa, vertikal integriert von Recycling bis Halbzeug. Wichtige Wettbewerber: Boliden, KGHM, Glencore, Freeport. USP: hohe Recyclingquote, Multi-Metall-Ansatz, technologische Prozesskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Aurubis abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,82 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Aurubis bisher ein Plus von +35,19 %.

Aurubis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,41 % 1 Monat -10,77 % 3 Monate -13,82 % 1 Jahr +62,85 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Stand: 28.09.2026, 11:20 Uhr

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,19 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.09.2026 / 10:31 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Aurubis

KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,71 %. Glencore notiert im Minus, mit -2,44 %.

Aurubis Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Aurubis Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Aurubis Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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