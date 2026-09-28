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    Besonders beachtet!

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    Aurubis Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026

    Kursbewegung von -5,53 % bei Aurubis am 28.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Aurubis Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aurubis ist einer der weltweit größten Kupferrecycler und -produzenten, mit Fokus auf Kupferkathoden, -walzprodukte und Spezialkupfer sowie Edelmetalle und Schwefelsäure. Starke Position in Europa, vertikal integriert von Recycling bis Halbzeug. Wichtige Wettbewerber: Boliden, KGHM, Glencore, Freeport. USP: hohe Recyclingquote, Multi-Metall-Ansatz, technologische Prozesskompetenz.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Aurubis Aktie am 28.09.2026

    Mit einer Performance von -5,53 % musste die Aurubis Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Aurubis abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,82 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Aurubis bisher ein Plus von +35,19 %.

    Aurubis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,41 %
    1 Monat -10,77 %
    3 Monate -13,82 %
    1 Jahr +62,85 %
    Stand: 28.09.2026, 11:20 Uhr

    Informationen zur Aurubis Aktie

    Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,19 Mrd. € wert.

    Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.09.2026 / 10:31 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Börsenstart Europa - 28.09. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Aurubis

    KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,71 %. Glencore notiert im Minus, mit -2,44 %.

    Aurubis Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Aurubis Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Aurubis Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Aurubis

    -5,47 %
    -5,71 %
    -11,05 %
    -14,09 %
    +62,85 %
    +146,40 %
    +157,04 %
    +234,17 %
    +1.423,22 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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