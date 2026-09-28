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    Besonders beachtet!

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    Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,87 % - 28.09.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie notiert am 28.09.2026 mit +5,87 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,87 % - 28.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 28.09.2026

    Die Anleger von Secunet Security Networks dürfen sich über ein Kursplus von +5,87 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 243,50. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 243,50, mit einem Plus von +5,87 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Secunet Security Networks über einen Zuwachs von +40,59 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +14,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +26,48 %.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,11 %
    1 Monat +28,70 %
    3 Monate +40,59 %
    1 Jahr +20,75 %
    Stand: 28.09.2026, 11:20 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um den starken Kursanstieg nach Berichten über einen Bundeswehr-Rahmenvertrag für Verschlüsselung. Als konkret gilt ein erster Abruf von gut 100 Mio. Euro; bis zu 1,7 Mrd. Euro über vier Jahre sind möglich, aber nicht garantiert. Anleger erwarten bei weiteren Abrufen steigende Umsatz- und EBIT-Visibilität. Zusätzlichen Rückenwind sehen sie durch KI-, Cyber- und Grenzsicherheitsbedarf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

    Zur Secunet Security Networks Diskussion

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

    Milliarden-Deal: secunet spielt in einer neuen Liga


    Der September zeigt mal wieder sein Gesicht als schlechter Börsenmonat. Die Anleger sind angesichts möglicher weiterer Zinserhöhungen, einem nach wie vor hohen Ölpreis und weiterhin hohen Inflationsraten verunsichert.

    SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte


    SAP -Chef Christian Klein sieht für seinen Konzern durch neue KI-Produkte eine historische Chance für deutliches Wachstum. "Für SAP eröffnet sich gerade die größte Chance für einen weiteren wirklichen Schub", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Thales notiert im Minus, mit -1,04 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,55 %. Palo Alto Networks verliert -2,04 %

    Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Secunet Security Networks

    +6,30 %
    +14,11 %
    +28,70 %
    +40,59 %
    +20,75 %
    +16,38 %
    -47,36 %
    +550,72 %
    +1.042,52 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Markt Bote
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