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Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,87 % - 28.09.2026
Die Secunet Security Networks Aktie notiert am 28.09.2026 mit +5,87 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.
Secunet Security Networks Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 28.09.2026
Die Anleger von Secunet Security Networks dürfen sich über ein Kursplus von +5,87 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 243,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 243,50€, mit einem Plus von +5,87 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Secunet Security Networks über einen Zuwachs von +40,59 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +14,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +26,48 %.
Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,11 %
|1 Monat
|+28,70 %
|3 Monate
|+40,59 %
|1 Jahr
|+20,75 %
? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um den starken Kursanstieg nach Berichten über einen Bundeswehr-Rahmenvertrag für Verschlüsselung. Als konkret gilt ein erster Abruf von gut 100 Mio. Euro; bis zu 1,7 Mrd. Euro über vier Jahre sind möglich, aber nicht garantiert. Anleger erwarten bei weiteren Abrufen steigende Umsatz- und EBIT-Visibilität. Zusätzlichen Rückenwind sehen sie durch KI-, Cyber- und Grenzsicherheitsbedarf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.
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Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.