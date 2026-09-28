Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,87 % - 28.09.2026

Die Anleger von Secunet Security Networks dürfen sich über ein Kursplus von +5,87 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 243,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 243,50€, mit einem Plus von +5,87 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Secunet Security Networks über einen Zuwachs von +40,59 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +14,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +26,48 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,11 % 1 Monat +28,70 % 3 Monate +40,59 % 1 Jahr +20,75 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 11:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um den starken Kursanstieg nach Berichten über einen Bundeswehr-Rahmenvertrag für Verschlüsselung. Als konkret gilt ein erster Abruf von gut 100 Mio. Euro; bis zu 1,7 Mrd. Euro über vier Jahre sind möglich, aber nicht garantiert. Anleger erwarten bei weiteren Abrufen steigende Umsatz- und EBIT-Visibilität. Zusätzlichen Rückenwind sehen sie durch KI-, Cyber- und Grenzsicherheitsbedarf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

Der September zeigt mal wieder sein Gesicht als schlechter Börsenmonat. Die Anleger sind angesichts möglicher weiterer Zinserhöhungen, einem nach wie vor hohen Ölpreis und weiterhin hohen Inflationsraten verunsichert.

SAP -Chef Christian Klein sieht für seinen Konzern durch neue KI-Produkte eine historische Chance für deutliches Wachstum. "Für SAP eröffnet sich gerade die größte Chance für einen weiteren wirklichen Schub", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur …

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Thales notiert im Minus, mit -1,04 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,55 %. Palo Alto Networks verliert -2,04 %

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.