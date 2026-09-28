HelloFresh Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 28.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von HelloFresh. Sie steigt um +4,73 % auf 2,3710€. Die HelloFresh Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -7,59 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 2,3710€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kurs der HelloFresh Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -40,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -15,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -63,00 % verloren.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,00 % 1 Monat -21,17 % 3 Monate -40,57 % 1 Jahr -69,48 %

? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 11:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Finanzlage von HelloFresh: die 350-Mio.-Euro-Anleihe mit 5,5% Kupon, Tilgung bzw. mögliche vorzeitige Rückzahlung von Krediten, sinkende Nettoverschuldung bei positivem EBITDA und Cashflow sowie Risiken durch Zinslast, Leasingverbindlichkeiten und schwache Liquiditätskennzahlen. Operativ werden bessere Boxenqualität, größere Auswahl und Kundenbindung als mögliche Stützen gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 412,89 Mio. € wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer hatte bereits darauf hingewiesen, wie wichtig das dritte Quartal mit dem Ende der Schulferien für das …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 …

Am Donnerstagabend kam eine Meldung, die angesichts der Reaktion der Aktie am Freitag offenbar nicht allzu viele erwartet hatten: Die Lage bei HelloFresh ist noch unerfreulicher als bislang angenommen. Die Aktie fiel auf ein neues Rekordtief. Könnte das eine Chance sein?

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,82 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,16 %.

Lohnt sich ein Investment in die HelloFresh Aktie?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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