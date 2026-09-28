Evotec Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.09.2026

Die Evotec Aktie konnte bisher um +2,66 % auf 2,8600€ zulegen. Das sind +0,0740 € mehr als am letzten Handelstag. Die Evotec Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,80 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,66 % hinzu. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -42,16 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -4,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -48,85 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,16 % 1 Monat -17,29 % 3 Monate -42,16 % 1 Jahr -53,07 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 11:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und ein Berenberg-Kursziel von 3,60 Euro. Diskutiert werden verzögerte strategische Partnerschaften, dadurch gesunkene Umsatzprognosen und die begrenzte Planbarkeit. Hoffnung richtet sich auf fortgeschrittene Deal-Verhandlungen, Horizon mit 75 Mio. Euro Kostensenkung bis 2027 sowie steigende D&PD-Umsätze; Profitabilität und Wachstum bleiben jedoch unsicher.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 508,76 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Evotec?

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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