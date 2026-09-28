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    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.09.2026

    Die Moderna Aktie notiert am 28.09.2026 mit -3,85 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.09.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.09.2026

    Bei Moderna geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,85 % nach und notiert bei 167,80. Nach dem Plus von +1,89 % am Vortag kommt es heute bei Moderna zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Moderna nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +190,76 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +27,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Moderna um +573,02 % gewonnen.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,21 %
    1 Monat +41,29 %
    3 Monate +190,76 %
    1 Jahr +720,10 %
    Stand: 28.09.2026, 11:21 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Moderna-Rally bis knapp 195 US-Dollar, getrieben von positiven Phase-3-Daten des Krebsimpfstoffs Intismeran und den erwarteten ESMO-Daten im Oktober. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, ein mögliches Short-Squeeze-Potenzial bei 33 Mio. leerverkauften Aktien sowie die hohe Bewertung: Das durchschnittliche Analystenziel von 120 US-Dollar liegt deutlich unter dem Kurs. mFLUSIVA-Verkauf und VAE-Gespräche gelten als zusätzliche Treiber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,94 Mrd. € wert.

    Moderna-Aktie springt über 200 US$ - wie weit noch?


    Die Moderna-Aktie meldet sich mit einem gewaltigen Kurssprung zurück. Innerhalb einer Woche steigt der Biotechnologietitel um über +24% auf zeitweise über 202,00 US$ und durchbricht damit einen mehrjährigen Widerstandsbereich. Nun entscheidet sich, ob die Rallye direkt weiterläuft oder zunächst ein Rücksetzer folgt. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs der Moderna-Aktie ist in der abgelaufenen Handelswoche bis […] The post Moderna-Aktie springt über 200 US$ - wie weit noch? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,64 %. BioNTech verliert -0,06 %

    Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    -3,29 %
    +27,21 %
    +41,29 %
    +190,76 %
    +720,10 %
    +82,68 %
    -51,42 %
    +783,66 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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